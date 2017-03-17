Возмещение минчанами затрат на услуги водоснабжения и водоотведения в 2017 году превысит 77%

«Уровень возмещения затрат населением по услугам водоснабжения за январь текущего года составил 64,4%, что на 15% выше аналогичного периода 2016 года, по водоотведению — 67,2% (выше на 28,6%). Ожидается, что в 2017 году уровень возмещения затрат населением по водоснабжению составит 77,7%, по водоотведению — 78,1%. Таким образом, спланировано полное достижение установленных заданий», — сказал Олег Аврутин.

Директор «Минскводоканала» обратил внимание, что определенные постановлением Совета Министров планово-расчетные цены на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации) на 2017 год в январе в Минске не были превышены. Так, в соответствии с нормативным документом тариф на водоснабжение установлен в размере Br0,7638 за 1 куб.м, на услуги водоотведения (канализации) — Br0,5103 за 1 куб.м. «По итогам работы за январь 2017 года себестоимость 1 куб.м по водоснабжению составила Br0,7, по услугам водоотведения — Br0,4377. Таким образом, установленные планово-расчетные цены за январь не превышены», — отметил Олег Аврутин.