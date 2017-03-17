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11:46 (мск), источник: Nakanune.ru

Таможенники Екатеринбурга готовятся к наплыву контрафакта перед ЧМ-2018

Екатеринбургские таможенники начали подготовку к массовому ввозу контрафактной продукции с символикой чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

На прошлой неделе в Екатеринбурге впервые презентовали официальный талисман предстоящего чемпионата мира по футболу в России. Сейчас специалисты таможенных подразделений активизируют деятельность по выявлению нелегальных поставок и реализации контрафактной продукции на внутреннем рынке. Усилен контроль за вводом в гражданский оборот продукции, маркированной торговыми марками «FIFA 2018», «Russia 2018» и т.д., включенных в таможенный Реестр объектов интеллектуальной собственности и, следовательно, находящихся под защитой таможенных органов.

«В Екатеринбургской таможне уже прошло рабочее совещание должностных лиц и руководителей соответствующих подразделений Уральского таможенного управления, Кольцовской таможни им. В. А. Сорокина, Екатеринбургского таможенного поста с экспертами Роспотребнадзора по Свердловской области и представителями правообладателей товарных знаков. На этой встрече, в частности, обсуждались вопросы по организации взаимодействия при проведении проверочных мероприятий по выявлению контрафактных товаров на внутреннем рынке в 2017 году, а также особенности защиты символики FIFA в период подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году», — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отмечают, что с приближением даты мундиаля, скорее всего, будет все больше предприимчивых дельцов, которые попытаются заработать на продаже подделок.

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