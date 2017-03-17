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11:53 (мск), источник: Новая Кубань

В 2017 году на ремонт дорог в Туапсинском районе выделят почти 50 млн рублей

Большую часть средств возьмут из краевого бюджета.

Краснодар. 17 марта — Новая Кубань. Выделенные деньги пойдут на ремонт дорог в селах и поселках муниципалитета. Для этих целей выделено 49,5 млн рублей, из них 42 млн 400 тысяч рублей предоставит региональная казна в рамках государственной программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края».

В самом Туапсе ремонтные работы пройдут на улицах Кирова, Кошкина, Тельмана и площади Ильича. Всего заасфальтируют около 2700 метров. Также отремонтируют дороги в селе Шепси на улице Школьной, в Дедеркое на улицах Черешневой, Заречной и Приморской, в Тенгинке в микрорайоне Подснежник, в Мессажае на улице Шаумяна, в Цыпке на Центральной. В ауле Агуй-Шапсуг проведут реконструкцию и строительство дороги в микрорайоне Алычовый сад, сообщает пресс-служба Туапсинского района.

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