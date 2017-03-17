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12:23 (мск), источник: ТАСС

На развитие инфраструктуры Новосибирска в 2017 г. направят 1,5 млрд рублей

На благоустройство дворов будет выделено вчетверо больше средств, чем в прошлом году.

НОВОСИБИРСК, 17 марта. /ТАСС/. Новосибирск направит в этом году на развитие инфраструктуры города 1,5 млрд рублей, из них 450 млн — на благоустройство дворов, что вчетверо больше, чем в прошлом году, сообщил журналистам мэр города Анатолий Локоть.

«По двум программам по инфраструктуре города (“Безопасные и качественные дороги”, “Формирование комфортной городской среды” — прим. ТАСС) мы рассчитываем вложить 1,5 млрд рублей. Новосибирск получит из федерального и областного бюджетов 390 млн рублей, из них 140 млн будет направлено на благоустройство городских общественных пространств — зеленых зон, парков, скверов, 250 млн рублей — на дворы», — сказал Локоть. Он отметил, что на благоустройство дворов направят еще 200 млн рублей.

По данным властей, в прошлом году на благоустройство придомовых территорий было потрачено всего 92 млн рублей.

Проекты по городским общественным пространствам должны быть утверждены к концу апреля — началу мая этого года. «Мы свои приоритеты выбрали — устройство городской набережной и создание дисперсного парка на Затулинском жилмассиве», — отметил мэр.

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