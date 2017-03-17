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12:08 (мск), источник: Nakanune.ru

Свердловский минстрой дал старт застройке территории Центрального рынка в Екатеринбурге

Министерство строительства и инфраструктуры Свердловской области дало старт реализации масштабного и амбициозного проекта по застройке территории бывшего Центрального рынка в Екатеринбурге. В ведомстве подписан приказ о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории.

Источник: Reuters

Документ опубликован на сайте министерства, передает корреспондент Накануне.RU.

В соответствии с документом, подготовкой проекта займется ООО «Ривьера», подконтрольное застройщику территории — «Форум групп». Компании предстоит получить в министерстве техзадание на разработку проектов, а затем представить подготовленные проекты.

Напомним, как ранее сообщало Накануне.RU, квартал «Форум-Сити» появится в квадрате улиц Сакко и Ванцетти, Радищева, Шейнкмана и переулка Центральный рынок. Общая строительная площадь проекта составляет 106 тыс. кв. м. В том числе жилая — 50 тыс. кв. м, коммерческая площадь — 8 тыс. кв. м. Комплекс будет включать девять зданий, высотой от 7 до 32 этажей, самое высокое — 100 м.

«Изюминкой» проекта станет маркет, созданный по примеру голландских рынков. Кроме того, планируется строительство детского сада и начальной школы.

Полностью реализовать проект компания планирует за 4,5 года от начала строительства.

Отметим, что ранее проект «Форум-Сити» позитивно оценили на градсовете в администрации города.

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