Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Поклонская сыграла «Мурку» в шоу «Прожекторперисхилтон»
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Кудрин сделал предупреждение из-за новых санкций Киева
Муж Ксении Бородиной наконец-то показал в сети лицо младшей дочки
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
«Потопить в 30 милях от берега»: Трамп о российском корабле
«Время ставить мат»: юридический удар Киеву от РФ
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Ученые рассказали, как обуздать страсть к шоколаду
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
10Освобожденная Пальмира
8Тайский День слона
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
12:23 (мск), источник: ИА Татар-информ

Капремонт детских лагерей в Татарстане обойдется в 100 млн рублей

В республике планируется капитально отремонтировать четыре детских оздоровительных лагеря, построить четыре корпуса.

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 17 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В этом году на работы по программе капремонта детских оздоровительных лагерей в Татарстане выделено 100 млн рублей. Об этом сообщил на пресс-конференции ИА «Татар-информ» первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

По словам спикера, планируется капитально отремонтировать четыре детских оздоровительных лагеря, построить четыре корпуса и провести реконструкцию трех объектов.

«До 1 мая будут проводиться строительно-монтажные работы. В мае объекты представим контрольным органам», — сказал Фролов.

Он отметил, что на сегодняшний день капремонт детских лагерей выполнен на 60 процентов, строительные работы — на 30 процентов и реконструкция — на 15 процентов.

Спикер напомнил, что программа стартовала в 2014 году. Всего с 2014 по 2016 год отремонтировано 36 ДОЛ, построено 5 и проведена реконструкция в одном лагере. Общий объем финансирования составил 306 млн 350 тыс. рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Казанский фотохудожник Сергей Ермолаев представил фильм о своем учителе
Снятие наличных с пластиковых карт может стать дороже
Минюст попросил запретить в России «Свидетелей Иеговы»
Жириновский объяснил свое обещание вешать единороссов
Названа предварительная сумма ремонта «Адмирала Кузнецова»
Япония впервые провела учения на случай ракетного удара КНДР
Во время интервью кировского политика завял цветок
У пассажирского самолета в Австралии в полете отвалился винт
Спорт
Дальше без наших: «Ростов» и «Краснодар» вылетели из Лиги Европы Все российские команды завершили выступление в еврокубках в текущем сезоне
Авто
КАМАЗ накрыло «Тайфуном»: тест нового российского супергрузовика Еще вчера «Тайфун-К» был засекречен. Его показывали на парадах и выставках, но за руль посторонних не пускали. Для нас сделали исключение
Hi-Tech
Российский сервис определит, насколько ваше фото «крутое» Everypixel использует технологии искусственного интеллекта, чтобы оценить фото. Hi-Tech Mail.Ru провел исследование и выяснил, какие снимки нравятся сервису
Кино
Россия ответила роликом с Петросяном на доклад НАТО про КВН Ранее Центр стратегических коммуникаций НАТО признал российскую передачу КВН инструментом политической борьбы
Недвижимость
Первый участок второго кольца метро запустят летом
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Стало известно, как будут сносить столичные девятиэтажки
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Муж Ксении Бородиной наконец-то показал в сети лицо младшей дочки Поклонники пары ждали этого больше года!
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь