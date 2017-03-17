Капремонт детских лагерей в Татарстане обойдется в 100 млн рублей

(Казань, 17 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В этом году на работы по программе капремонта детских оздоровительных лагерей в Татарстане выделено 100 млн рублей. Об этом сообщил на пресс-конференции ИА «Татар-информ» первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

По словам спикера, планируется капитально отремонтировать четыре детских оздоровительных лагеря, построить четыре корпуса и провести реконструкцию трех объектов.

«До 1 мая будут проводиться строительно-монтажные работы. В мае объекты представим контрольным органам», — сказал Фролов.

Он отметил, что на сегодняшний день капремонт детских лагерей выполнен на 60 процентов, строительные работы — на 30 процентов и реконструкция — на 15 процентов.

Спикер напомнил, что программа стартовала в 2014 году. Всего с 2014 по 2016 год отремонтировано 36 ДОЛ, построено 5 и проведена реконструкция в одном лагере. Общий объем финансирования составил 306 млн 350 тыс. рублей.