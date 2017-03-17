Горадминистрация планирует расселить более 100 домов в Нижнем Новгороде до конца 2017 года

Согласно информации, с 1 января 2016 года по 16 марта 2017 года на территории района снесены аварийные дома, расположенные по следующим адресам: Гребешковский откос, дом № 13 литера А, улица Тургенева, дом № 3а. На территории Нижегородского района расположено 124 дома, признанных аварийными в рамках программы волнового переселения. До конца 2017 года планируется расселить все эти дома.

Кроме того, по состоянию на отчетную дату на территории района расположено 70 расселенных аварийных домов, подлежащих сносу. По всем этим расселенным домам администрацией района направлены обращения в ресурсоснабжающие организации об отключении этих домов от сетей инженерных коммуникаций (газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение).

В настоящее время администрацией района проводятся работы по подготовке аукциона на право заключения муниципального контракта на проведение работ по демонтажу четырех аварийных, расселенных, отключенных от сетей инженерных коммуникаций домов на сумму 2 960 746,76 рублей.

Напомним, что администрация Нижнего Новгорода включила 16 домов в перечень аварийных и подлежащих реконструкции зданий в 2017 году.