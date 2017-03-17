Разлом трассы в Новосибирске может быть вызван водой с других предприятий

НОВОСИБИРСК, 17 марта. /ТАСС/. Частичное разрушение проезжей части на улице Большевистской — одной из самых загруженных магистралей Новосибирска — может быть связано с притоком воды с территории других предприятий. Причину установит экспертиза, которую начнут проводить геологи на следующей неделе, сообщил ТАСС директор компании-генподрядчика «Новосибирский строительный трест» Юрий Бутримов.

«Есть версия, что была утечка воды с других предприятий. Поэтому с понедельника на объект выходят геологи, которые проведут экспертизу», — сказал он, уточнив, что специалисты оценят количество грунтовых вод и определят, есть ли в их составе технологическая вода, которая попала в грунт с других предприятий.