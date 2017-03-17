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12:21 (мск), источник: ТАСС

Разлом трассы в Новосибирске может быть вызван водой с других предприятий

По информации компании-генподрядчика, причину установит экспертиза, которую начнут проводить геологи на следующей неделе.

НОВОСИБИРСК, 17 марта. /ТАСС/. Частичное разрушение проезжей части на улице Большевистской — одной из самых загруженных магистралей Новосибирска — может быть связано с притоком воды с территории других предприятий. Причину установит экспертиза, которую начнут проводить геологи на следующей неделе, сообщил ТАСС директор компании-генподрядчика «Новосибирский строительный трест» Юрий Бутримов.

«Есть версия, что была утечка воды с других предприятий. Поэтому с понедельника на объект выходят геологи, которые проведут экспертизу», — сказал он, уточнив, что специалисты оценят количество грунтовых вод и определят, есть ли в их составе технологическая вода, которая попала в грунт с других предприятий.

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Улица Большевистская — одна из самых загруженных магистралей Новосибирска. Она соединяет центр города с отдаленными районами и является участком федеральной трассы.

Еще осенью 2016 года дорожникам пришлось экстренно ремонтировать разлом, образовавшийся на Большевистской, а в начале марта на тротуаре между дорогой и стройкой многофункционального комплекса «Снежная миля» образовалась длинная глубокая трещина, из-за которой городским властям пришлось частично перекрыть улицу.

Инспекция Госстройнадзора Новосибирской области подала в суд на генподрядчика строительства «Снежной мили» ООО «Новосибирский строительный трест». По версии ведомства, компания не исполнила выданные ей предписания и не укрепила заблаговременно стены котлована, вырытого для строительства. Заседание назначено на 30 марта. Согласно санкции статьи КоАП РФ «Невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор», генподрядчику грозит штраф от 50 до 100 тыс. рублей или приостановление деятельности до 90 суток.

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