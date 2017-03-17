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13:23 (мск), источник: ИА REGNUM

Власти Екатеринбурга ищут подрядчика на очистку родников

Всего в списке контракта указан 21 объект из 49 существующих.

Власти Екатеринбурга намерены выделить 200 тыс. рублей на очистку природных родников на территории городского округа. Соответствующий конкурс размещён мэрией на сайте государственных закупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Объектом закупки значится «Санитарное содержание территорий, прилегающих к обустроенным природным родникам». В список родников нуждающихся в очистке и благоустройстве попал 21 объект. Работы должны быть выполнены с начала мая по конец октября 2017 года. В указанные сроки подрядчик должен совершать не менее 45 выездов ежемесячно для проведения комплекса работ. В том числе очищать урны от мусора и вывозить его, очищать стихийные свалки, следить за чистотой дорожек, прилегающих к родникам очищать навесы и опорные конструкции над родниками от грязи пыли и граффити, и другие аналогичные работы.

Напомним, что всего в Екатеринбурге 49 родников, 16 из которых являются обустроенными. Некоторые жители города любят набирать воду из таких источников, которая далеко не всегда является пригодной к употреблению без предварительного кипячения. Также поступают жалобы от жителей города, что многие родники находятся в удручающем состоянии: вокруг идут стройки, много мусора, а родники никак не оборудованы.

В частности речь идёт о подземном источнике в Железнодорожном районе города около парка «Семь ключей». На протяжении многих лет на подъездах к нему так и не оборудована дорога и тропинки, а вокруг возникла стихийная свалка. Кстати по данным контрактного списка родник «Семь ключей» не входит в перечень объектов подлежащих уборке и благоустройству.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Свердловской области с начала XXI века работает молодёжное общественное движение «Родники». Волонтёры занимаются тем, что проводят очистки колодцев и заброшенных родников. За прошедшие годы к движению подключились предприятия, организации, предприниматели, детско-юношеские творческие, экологические и учебные коллективы Свердловской области и простые граждане. Ежегодно в нем принимают участие более 50 тыс. человек. Всего за 14 лет в Свердловской области обустроено около 4 тыс. 500 источников, родников и колодцев.

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