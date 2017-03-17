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12:32 (мск), источник: Бизнес-Калининград

Из Калининграда в Литву возвращено 15 тонн клементин и 3 тонны апельсинов

ИА Прибыль RU. В Калининградской области на МАПП Советск сотрудники Россельхознадзора выявили нарушение фитосанитарных требований при ввозе из Литвы 15,5 тонны клементин производства Марокко.

Установлено отсутствие фитосанитарного сертификата. Груз возвращен отправителю, прокомментировали в Калининграде сегодня, 17 марта 2017 года, ИА Прибыль RU в управлении Россельхознадзора по Калининградской области.

Там же сотрудники Россельхознадзора выявили нарушение фитосанитарных требований при ввозе из Литвы 3,6 тонны апельсинов производства Египта.

Установлено отсутствие экспортного фитосанитарного сертификата на часть продукции весом — 3,2 тонны. Груз возвращен отправителю.

Фитосанитарный сертификат это документ международного образца, который выдан национальной организацией по карантину и защите растений страны-экспортера, сопровождает партию подкарантинной продукции, удостоверяет соответствие подкарантинной продукции карантинным фитосанитарным требованиям страны назначения.

Отсутствие экспортного фитосанитарного сертификата на часть подкарантинной продукции — апельсины свежие, явилось основанием для возврата груза в Литву.

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