Стоимость посевной кампании в Новосибирской области составит около 4,5 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 17 марта. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Стоимость посевной кампании в Новосибирской области составит в текущем году около 4 млрд 470 млн рублей. Об этом рассказал ТАСС министр сельского хозяйства региона Василий Пронькин.

«Кампания, по тем отчетам, которые нам дали сельхозпроизводители, оценивается в 4 млрд 470 млн рублей», — сказал он. При этом он отметил, что в наличии у аграриев имеется 2,5 млрд собственных средств, 1,2 млрд необходимо заемных средств, остальная сумма есть по договорным отношениям с переработчиками — мясокомбинатами, молочными заводами, элеваторами.

Министр напомнил, что с 1 февраля в Российской Федерации запущена программа льготного кредитования сельхозпроизводителей по ставке до 5%.

«Из 1 тысячи 180 сельхозпредприятий и крестьянских хозяйств, заявок на кредит подали 104. Это предприятия с устойчивой экономикой, поэтому нет опасений, что они “сорвут” посевную», — подчеркнул Пронькин. Он добавил, что новая кредитная программа вызвала у аграриев ажиотажный спрос. «Если в прошлом году на это время было оформлено кредитов на 360 млн, то на сегодня эта сумма составляет более 800 млн», — подчеркнул министр.