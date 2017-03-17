В Омской области усилят борьбу с некачественными молочными продуктами

Омский минсельхоз подготовит законодательную инициативу, чтобы ужесточить ответственность для производителей молочной продукции, нарушающей техрегламенты Таможенного союза, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В 2016 году 130 тонн продукции с признаками фальсификата изъяли по всей стране. Доля подделок на рынке — 8%. Несмотря на штрафы и запреты выпуска потенциально опасной продукции по суду, проблема становится глобальной.

Сотрудники регионального Роспотребнадзора в прошлом году нашли нарушения техрегламента у 17 местных и 14 иногородних предприятий. Некачественную продукцию отозвали с прилавков, выдали предписания и штрафы.

За два месяца 2017 года установлено 12 фактов фальсификата. Забракованные партии (без документов или не соответствующие требованиям техрегламента) также изъяли из оборота.