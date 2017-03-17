На Кубани проверили более 130 птицефабрик

Как доложил в ходе совещания заместитель руководителя госветуправления края Владимир Гринь, в связи с обострением ситуации по гриппу птиц ветеринарная служба Кубани провела обследование 134 птицефабрик и инкубаторов. Проверяли целостность ограждений, заправку дезинфекционных барьеров, наличие и работу системы отпугивания синантропной птицы, наличие биологических отходов.

Владимир Гринь акцентировал, что по результатам проверки установлен ряд нарушений ветеринарного законодательства, требования, по устранению которых направлены хозяйствующим субъектам. Кроме того, необходимо пресекать несанкционированную торговлю живой птицей и продукцией птицеводства, а также активизировать работу среди населения.