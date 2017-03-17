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12:42 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

На Кубани проверили более 130 птицефабрик

В Краснодаре обсудили ситуацию и проделанную работу по недопущению возникновения птичьего гриппа на территории Кубани.

Источник: ГТРК «Кубань»

Как доложил в ходе совещания заместитель руководителя госветуправления края Владимир Гринь, в связи с обострением ситуации по гриппу птиц ветеринарная служба Кубани провела обследование 134 птицефабрик и инкубаторов. Проверяли целостность ограждений, заправку дезинфекционных барьеров, наличие и работу системы отпугивания синантропной птицы, наличие биологических отходов.

Владимир Гринь акцентировал, что по результатам проверки установлен ряд нарушений ветеринарного законодательства, требования, по устранению которых направлены хозяйствующим субъектам. Кроме того, необходимо пресекать несанкционированную торговлю живой птицей и продукцией птицеводства, а также активизировать работу среди населения.

Ветеринарная служба продолжит проведение плановой вакцинации птицы на территории Кубани с проведением мониторинговых исследований результатов, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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