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12:42 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи застройщик дважды продавал одни и те же квартиры

В Сочи направили в суд уголовное дело в отношении трех фигурантов, которых обвинили в мошенничестве.

Уголовное дело возбудили после проверки, которая вскрыла нарушения со стороны руководителя строительной организации ООО «Ида» Артура Осипова. По версии следствия Осипов с Артемом Авджяном и Нагапетом Нагапетяном с 2007 по 2014 годы заключали с гражданами предварительные договоры об участии в долевом строительстве трех многоэтажек. Дома строили в Сочи на улицах Виноградной, Пасечной и Гагарина. При этом злоумышленники продавали квартиры дважды, сообщает прокуратура Краснодарского края.

Осипов не исполнил решение суда, который обязал его привести в соответствие проектную документацию построенных домов. Это помешало ввести дома в эксплуатацию и оформить квартиры в собственность.

От действий злоумышленников пострадали 41 человек, ущерб превысил 319 млн рублей. На недвижимое имущество ООО «Ида» наложили арест. Дело направили в суд, Осипова и Нагапетяна обвинили в 42, Авджяня —14 преступлений по ч. 3,4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размерах), п. «а, б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана).
Осипова обвинили по ст.315 УК РФ (злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в силу решения суда).

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