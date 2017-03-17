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14:23 (мск), источник: ТАСС

Омская область направит на образование дополнительно 467 млн рублей

Большая часть средств пойдет на содержание подведомственных учреждений.

ОМСК, 17 марта. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Правительство Омской области направит дополнительно 467 млн рублей на соцподдержку и образование в 2017 году, сообщили в пятницу ТАСС в Минобразования региона. Объем бюджетных средств, направленных на образование в этом году, составил почти 17,3 млрд рублей.

«Дополнительные ассигнования в размере 467 млн рублей будут направлены на финансирование важнейших направлений в сфере образования. Большая часть средств пойдет на содержание подведомственных учреждений (свыше 240 млн рублей), приобретение школьных автобусов (75 млн рублей) и предоставление мер соцподдержки детям-сиротам (67 млн рублей)», — сказали в министерстве.

Там добавили, что средства также будут направлены на приобретение учебников, организацию горячего питания в школах, выплату стипендий студентам колледжей, реконструкцию школьных спортзалов в селах, поддержку инклюзивного профобразования инвалидов и другие направления.

Как рассказали в Министерстве экономики региона, бюджет Омской области на 2017 год сохраняет свою социальную направленность. В нем сохранены все меры соцподдержки отдельным категориям граждан, дотации на школьное питание и компенсации родительской платы за детсады, выплаты сельским учителям компенсаций за услуги ЖКХ. В 2016 году бюджет региона направил на образование 14,9 млрд рублей.

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