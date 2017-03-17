Таиланд будет закупать у Молдовы зерновые, плодоовощные консервы и вино
Таиланд заинтересован в расширении поставок сельскохозяйственной продукции из Молдовы и закупках у нашей страны зерновых, плодоовощных консервов и вина.
Таиланд заинтересован в расширении поставок сельскохозяйственной продукции из Молдовы и закупках у нашей страны зерновых, плодоовощных консервов и вина.
Об этом заявил почетный консул Молдовы в Таиланде Issara Sereewatthanawut на встрече с замминистра сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы Юрием Ушурелу, который также временно исполняет обязанности главы Минсельхоза, передает NOI.md.
По сообщению аграрного ведомства, цель визита в нашу страну почетного консула Молдовы в Таиланде состояла в разработке плана деятельности по укреплению двустороннего
В ходе дискуссий Юрий Ушурелу и Issara Sereewatthanawut обсудили возможности для углубления сотрудничества между Молдовой и Таиландом в области АПК, в частности, стимулирование поставок в Таиланд молдавской агропродовольственной продукции. Почетный консул проявил интерес к возможностям экспорта Молдовой в Таиланд зерновых, в частности, пшеницы, ячменя, соевых бобов, плодоовощной продукции и вина, которые представляют интерес для тайских потребителей.
Замглавы Минсельхоза проинформировал консула Молдовы в Таиланде о выставках в области сельского хозяйства и пищевой промышленности, которые ежегодно проводятся в Молдове в Международном выставочном центре «Moldoxpo». Также он пригласил его для участия в празднике Национального дня вина, который в этом году пройдет