Таиланд будет закупать у Молдовы зерновые, плодоовощные консервы и вино

Об этом заявил почетный консул Молдовы в Таиланде Issara Sereewatthanawut на встрече с замминистра сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы Юрием Ушурелу, который также временно исполняет обязанности главы Минсельхоза, передает NOI.md.

По сообщению аграрного ведомства, цель визита в нашу страну почетного консула Молдовы в Таиланде состояла в разработке плана деятельности по укреплению двустороннего молдо-тайского сотрудничества. После недавнего создания в парламенте Таиланда группы дружбы с Молдовой, консул планирует организовать в апреле 2017 г. визит в нашу страну членов данной группы.