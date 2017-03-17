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14:19 (мск), источник: ТАСС

Министр: агростратегия Новосибирской области будет представлена властям до июля

Предполагается, что за счет реализации стратегии инвестиции в экономику области к 2025 году составят от 50 до 100 млрд рублей.

НОВОСИБИРСК, 17 марта. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Новосибирской области до 2025 года будет представлена на рассмотрение правительства региона до 1 июля текущего года. Об этом ТАСС сообщил областной министр сельского хозяйства Василий Пронькин.

«По плану до 1 июля мы должны представить стратегию региональному правительству. Сейчас она “каркасная” и требует уточнений, предложений, замечаний. Мы призываем всех — производителей, переработчиков, потребителей, поучаствовали в ее обсуждении. Мы должны получить общенародный рабочий документ», — сказал министр.

«Подводя годовые итоги в пищевой и перерабатывающей промышленности, мы обратили внимание на торговые сети, в том числе, которые зашли из других регионов. Некоторые только 9% продают товаров, произведенных в регионе. Нас используют как денежный мешок. Зачем нам это надо? Мы что — себя сами не можем прокормить?» — подчеркнул министр, добавив, что такие нюансы обязательно надо учитывать при разработке стратегии.

Ранее на совещании, посвященном состоянию и перспективам развития пищевой промышленности региона, было отмечено, что Новосибирская область практически полностью обеспечивает себя основными продуктами питания, а зерно, мясо птицы, яйца производит в избытке.

Стратегию развития пищевой и перерабатывающей промышленности до 2025 года разрабатывают в Новосибирской области с 2016 года, предполагается, что за счет ее реализации инвестиции в экономику области к 2025 году составят от 50 до 100 млрд рублей. В рамках стратегии намечено реализовать 50 проектов. Согласно документу, на территории региона будет сформировано несколько территориально-отраслевых агрокластеров на основе крупных сельхозпредприятий, модернизированы и созданы новые производства.

В результате реализации мероприятий стратегии производство скота и птицы должно увеличиться в регионе к 2025 году на 31% и составить 217 тыс. т в год, молока — на 37% — до 907 тыс. т, зерна — на 22% — до 2,5 млн т. При этом объем отгруженных товаров в агропромышленном секторе увеличится к 2025 году в 1,8 раза и составит 185 млрд рублей.

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