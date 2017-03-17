Обновленную улицу Татищева откроют в октябре

Активной работе пока мешает дом-памятник.

«На него в декабре получен приказ Министерства культуры РФ на перенос. Получаем последние согласующие документы, определяемся с подрядчиками, которые будут выполнять работы по переносу этого объекта культурного наследия. В конце апреля-начале мая мы приступим к переносу объекта», — сообщил председатель Комитета по строительству администрации Екатеринбурга Николай Сметанин.

Объект разберут по частям — каждую пронумеруют и перевезут на новое место, где позже соберут. После реконструкции на отрезке улицы Токарей от Московской до Заводской будет по три полосы в каждую сторону.

Напомним, проспект Ленина соединяют с улицей Татищева в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2018 году.