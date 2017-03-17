Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Летучая и Бородина борются за звание любимой ведущей
В США три женщины ослепли из-за лечения стволовыми клетками
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Золотая лихорадка. Как цианид и бактерии помогают старателямПодробности битвы за золото, которого вечно мало и вечно нужно больше
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Стало известно, как будут сносить столичные девятиэтажки
В Дубае напечатают на принтере первый небоскреб
«Потопить в 30 милях от берега»: Трамп о российском корабле
«Время ставить мат»: юридический удар Киеву от РФ
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
В США три женщины ослепли из-за лечения стволовыми клетками
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
8Пустыня в цвету
1185-летие Наины Ельциной
10Фестиваль весны в Индии
13:38 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

Обновленную улицу Татищева откроют в октябре

Уже в октябре для транспорта в Екатеринбурге откроют обновленную улицу Татищева — закончится строительство дорожного полотна, тротуаров и трамвайной линии.

Источник: Вести - Екатеринбург

Активной работе пока мешает дом-памятник.

«На него в декабре получен приказ Министерства культуры РФ на перенос. Получаем последние согласующие документы, определяемся с подрядчиками, которые будут выполнять работы по переносу этого объекта культурного наследия. В конце апреля-начале мая мы приступим к переносу объекта», — сообщил председатель Комитета по строительству администрации Екатеринбурга Николай Сметанин.

Объект разберут по частям — каждую пронумеруют и перевезут на новое место, где позже соберут. После реконструкции на отрезке улицы Токарей от Московской до Заводской будет по три полосы в каждую сторону.

Напомним, проспект Ленина соединяют с улицей Татищева в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2018 году.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Скончалась олимпийская чемпионка по гимнастике
Госдума освободила от налогов попавших под санкции россиян
Минюст попросил запретить в России «Свидетелей Иеговы»
Жириновский объяснил свое обещание вешать единороссов
Названа предварительная сумма ремонта «Адмирала Кузнецова»
Снятие наличных с пластиковых карт может подорожать
Во время интервью кировского политика завял цветок
У пассажирского самолета в Австралии в полете отвалился винт
Спорт
Дальше без наших: «Ростов» и «Краснодар» вылетели из Лиги Европы Все российские команды завершили выступление в еврокубках в текущем сезоне
Авто
КАМАЗ накрыло «Тайфуном»: тест нового российского супергрузовика Еще вчера «Тайфун-К» был засекречен. Его показывали на парадах и выставках, но за руль посторонних не пускали. Для нас сделали исключение
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Россия ответила роликом с Петросяном на доклад НАТО про КВН Ранее Центр стратегических коммуникаций НАТО признал российскую передачу КВН инструментом политической борьбы
Недвижимость
Застройщики Петербурга начали уменьшать скидки
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Муж Ксении Бородиной наконец-то показал в сети лицо младшей дочки Поклонники пары ждали этого больше года!
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь