«Южуралмост» взялся латать дорожные ямы Челябинска литым асфальтобетоном, а дороги обещает пропылесосить

Первые работы по ямочному ремонту в Челябинске начались ещё зимой. В феврале этого года была опробована новая технология по использованию холодных асфальтобетонных смесей.

С помощью неё можно выполнять работы по ремонту независимо от погодных условий на улице и при температуре до 20 градусов мороза. «Не стоит ожидать, что все дороги зимой будут ремонтировать с применением данной технологии, потому что она дороже традиционной. Мы используем её только для ликвидации аварийных ям. Например, этой зимой их было ликвидировано порядка двухсот», — говорит руководитель управления по эксплуатации автомобильных дорог АО «Южуралмост» Евгений Луганский.

Как только температура поднялась до минус 10, начались работы по технологии литого асфальтобетона, который считается наиболее надёжным. Такая технология позволяет остановить рост разрушений дорожного покрытия на начальной стадии, в период, когда автомобили оказывают наибольшее разрушающее воздействие на асфальт. Техника, приобретённая в прошлом году за счёт средств «Южуралмоста», отличается повышенной производительностью. За сутки в Челябинске делают до 200 квадратных метров ямочного ремонта. «В этом году мы рано приступили к использованию литого асфальтобетона. 2 марта — рекорд для Челябинска. Никогда ещё не начинался ремонт литым асфальтобетоном так рано. Сделать это нам позволили погода и техника», — продолжает Евгений Луганский. Данная технология предполагает следующие этапы работы: вначале готовят карту — обрубают разрушенный асфальтобетон, придают яме прямоугольную форму, после чего оттуда выметают грязь и снег. Далее происходит заполнение ямы литой смесью, которая в течение 30−40 минут набирает прочность, и движение открывается снова.

Также «Южуралмост» в ближайшее время планирует приступить к уборке пыли и грязи в Челябинске. Уже через неделю начнут чистить дороги с использованием пылесосов. В 2017 году предприятие закупило дополнительно 20 пылесосов, поэтому этой весной дороги станут принимать не 22 уборочных средства, как в прошлом, а более 40. Как утверждает руководитель управления по эксплуатации автомобильных дорог, это позволит в очень короткие сроки очистить город от зимней пыли и грязи.