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14:09 (мск), источник: ИА REGNUM

ЧМ-2018: «Ростов Арену» к сдаче в эксплуатацию начнут готовить в мае

Срок открытия объекта согласован — 1 ноября 2017 года.

Главный спортивный объект Ростова-на-Дону — стадион «Ростов Арена» — будет сдан на два месяца раньше срока. Футбольную арену, которую строят к мундиалю, к сдаче в эксплуатацию начнут готовить в мае, а в течение двух недель должен быть назначен её руководитель. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 17 марта.

Выездная инспекция руководства региона и генподрядчика подтвердила готовность стадиона на 75%. В частности, завершены железобетонные работы, смонтирована кровля, полным ходом идет монтаж подвесных потолков, чистовая отделка помещений на западной трибуне для VIP-гостей.

Но самое главное, газон на «Ростов Арене» зазеленеет уже в этом году. Специалисты уже приступили к его строительству. Примечательно, что вместо рулонного газона на футбольном поле будет расти коренная трава.

Напомним, газон на «Ростов Арене» будут обустраивать опытные англичане. Агрономы из туманного Альбиона имеют опыт устройства футбольных полей на лучших европейских аренах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ростов Арену» на левом берегу реки Дон начали строить в 2013 году с намыва основания. Согласно проекту, срок завершения работ был определён 25 декабря 2017 года. Но в конце 2016 года была поставлена задача принять первый футбольный матч в ноябре 2017 года. Первыми на газон главного спортобъекта ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону должны выйти игроки сборной России.

Футбольные поединки первенства планеты «Ростов Арена» примет летом 2018 года. Болельщики придут на стадион 17, 20, 23 и 26 июня, а также 2 июля.

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