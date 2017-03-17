Спекулянты скупают льготные билеты в Крым

Спекулянты скупают субсидированные билеты в Крым, а затем перепродают их по более высокой цене, заявил гендиректор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов, передает ТАСС.

«Наивные спекулянты покупают 10 билетов, а потом через три дня звонят в наши службы и спрашивают, а как их продать дороже и кому. Люди должны понимать, что билеты так не покупаются и не продаются, а если уж купил 10 билетов, то слетай 10 раз в Крым», — сказал Скуратов.

Гендиректор также уточнил, что «Уральские авиалинии» в 2017 году выполняют субсидированные перевозки на полуостров.

«Суммы (субсидии) распределены, я считаю, в пределах разумного. Нам должно хватить этих денег, и мы их обязательно будем использовать», — уточнил Скуратов.

Напомним, что субсидируемые авиаперевозки в Симферополь и в обратном направлении стартуют 15 мая.