Объем добычи нефти в регионе в 2016 году составил 16,7 млн тонн

Уровень полезного использования попутного нефтяного газа составил 81% (+1% к уровню прошлого года).

В 2016 г. АО «Самаранефтегаз» введена в эксплуатацию мультифазная насосная станция на Петрухновском месторождении и Компрессорная станция на Сологаевском месторождении мощностью 16,3 млн куб. м в год.



В 2017 г. продолжится реализация проекта строительства магистрального нефтепродуктопровода «Юг», направленного на развитие магистрального нефте- и нефтепродуктотрубопроводного транспорта на территории Самарской области.

В целях реализации данного проекта региональным минпромом оказывается всестороннее содействие в решении земельных вопросов. В публичной декларации целей и задач на 2017 г. промышленное ведомство ставит перед собой задачу создать для нефтедобывающих предприятий такие условия, при которых будет продолжено направление инвестиций в развитие нефтедобывающих предприятий.