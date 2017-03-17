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13:49 (мск), источник: Tengrinews

Нацбанк РК выделил деньги на выкуп кредитов БТА Банка

В Qazkom сообщили, что решением вопроса о выделении средств на выкуп занимается Нацбанк РК.

Источник: Tengrinews

Нацбанк РК выделил деньги на погашение задолженности БТА Банка перед Qazkom. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в Службе корпоративных коммуникаций финучреждения.

На днях агентство REUTERS сообщило, ссылаясь на заместителя председателя Нацбанка Олега Смолякова, о том, что Фонд проблемных кредитов выкупит за 2,4 триллиона тенге активы Qazkom, доставшиеся ему от БТА Банка. Согласно ответу Qazkom, решением вопроса о выделении средств на выкуп занимается Нацбанк РК.

«Насколько нам известно, сумма, о которой идет речь, будет направлена БТА Банку для погашения его задолженности перед ККБ. Кредит БТА занимает около 50 процентов от размера активов ККБ», — ответил пресс-секретарь Службы корпоративных коммуникаций Qazkom Илья Боровой.

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