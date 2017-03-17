Нацбанк РК выделил деньги на выкуп кредитов БТА Банка

Нацбанк РК выделил деньги на погашение задолженности БТА Банка перед Qazkom. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в Службе корпоративных коммуникаций финучреждения.

На днях агентство REUTERS сообщило, ссылаясь на заместителя председателя Нацбанка Олега Смолякова, о том, что Фонд проблемных кредитов выкупит за 2,4 триллиона тенге активы Qazkom, доставшиеся ему от БТА Банка. Согласно ответу Qazkom, решением вопроса о выделении средств на выкуп занимается Нацбанк РК.