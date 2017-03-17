Свердловская область упростила правила предоставления микрозаймов предпринимателям
Екатеринбург. 17 марта.
Екатеринбург. 17 марта.
Так, теперь претендовать на микрозайм до 750 тыс. рублей могут предприятия, которые работают менее 12 месяцев на дату подачи заявки. Также возможно софинансирование в виде понесенных затрат либо наличие собственных средств на расчетном счете.
Кроме того СОФПП предоставил возможность бизнесменам предъявлять выписку из Единого государственно реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним после одобрения заявки на выдачу микрозайма.