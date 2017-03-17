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14:04 (мск), источник: Интерфакс

Свердловская область упростила правила предоставления микрозаймов предпринимателям

Екатеринбург. 17 марта. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) упростил правила предоставления микрозаймов начинающим бизнесменам, сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

Источник: Reuters

Так, теперь претендовать на микрозайм до 750 тыс. рублей могут предприятия, которые работают менее 12 месяцев на дату подачи заявки. Также возможно софинансирование в виде понесенных затрат либо наличие собственных средств на расчетном счете.

Кроме того СОФПП предоставил возможность бизнесменам предъявлять выписку из Единого государственно реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним после одобрения заявки на выдачу микрозайма.

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