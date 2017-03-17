Свердловская область упростила правила предоставления микрозаймов предпринимателям

Так, теперь претендовать на микрозайм до 750 тыс. рублей могут предприятия, которые работают менее 12 месяцев на дату подачи заявки. Также возможно софинансирование в виде понесенных затрат либо наличие собственных средств на расчетном счете.

Кроме того СОФПП предоставил возможность бизнесменам предъявлять выписку из Единого государственно реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним после одобрения заявки на выдачу микрозайма.