В Челябинске создадут рыбный кластер с объемом инвестиций 6,6 млрд рублей

В Челябинске появится завод по выращиванию клариевого сома — общий объем инвестиций в проект составит 6,6 млрд рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Соглашение о взаимодействии по реализации инвестиционного проекта «Рыбное место» подписано между городской администрацией, Агентством инвестиционного развития и ООО «Бионика».

«Документ обеспечит реализацию инвестпроекта в режиме “одного окна”. Целью инвестиционного проекта компании “Бионика” является создание кластера агропромышленных объектов, взаимосвязанных и дополняющих друг друга», — сообщили в мэрии.

Там уточнили, что в кластер войдут завод по выращиванию клариевого сома мощностью 10 тыс. тонн в год, производства комбикорма для нужд комплекса «Аквакультура Сом», рыбной муки и жира, а также логистический центр и тепличный комплекс (17 тыс. тонн овощей ежегодно).

«Общий объем инвестиций в проект составит 6,58 млрд рублей, срок окупаемости — около пяти лет», — говорится в сообщении.

Планируется создать не менее 725 новых рабочих мест, а последующее развитие предприятия позволит привлекать подрядные организации и более 400 аутсорсинг-специалистов разной направленности.

Сроки реализации проекта не уточняются.