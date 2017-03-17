В Москве начали курсировать трамваи нового поколения
Москва. 17 марта. INTERFAX.RU — Трехсекционные трамваи нового поколения «Витязь-М» начали осуществлять перевозки пассажиров в Москве.
Москва. 17 марта. INTERFAX.RU — Трехсекционные трамваи нового поколения «Витязь-М» начали осуществлять перевозки пассажиров в Москве.
«Московский трамвай переживает новое рождение. Все дискуссии о том, нужен ли трамвай в Москве или нет, закончены. Вопрос только в том, какой трамвай», — сказал прокатившийся на трамвае мэр Москвы Сергей Собянин. Он добавил, что ежедневно столичными трамваями пользуется почти 1 млн пассажиров.
Кроме того, в Москве за последние годы реконструировано 70% трамвайных путей, они стали более бесшумными.
«Следующий этап — замена подвижного состава. За прошедшие годы заменили 25% всего подвижного состава. Часть — это импортные трамваи. Сегодня исторический момент, на трамвайные линии, на обслуживание пассажиров запускается практически полностью российский трамвай, который соответствует самым высоким требованиям, является конкурентным по отношению к лучшим мировым образцам, а по многим параметрам даже превосходит», — отметил мэр.
В свою очередь заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в ближайшие
«Трамвайное движение является вторым после метрополитена по провозной способности, поэтому особое внимание мы уделяем трамваю», — отметил он.
Ликсутов сообщил, что к 2020−2021 году на всех маршрутах, где работают трехсекционные трамваи, вход будет осуществляться через все двери без турникетов.
Он отметил, что на наиболее популярных маршрутах трамваи в часы пик будут ходить каждые