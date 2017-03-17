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18:34 (мск), источник: Интерфакс

В Москве начали курсировать трамваи нового поколения

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU — Трехсекционные трамваи нового поколения «Витязь-М» начали осуществлять перевозки пассажиров в Москве.

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«Московский трамвай переживает новое рождение. Все дискуссии о том, нужен ли трамвай в Москве или нет, закончены. Вопрос только в том, какой трамвай», — сказал прокатившийся на трамвае мэр Москвы Сергей Собянин. Он добавил, что ежедневно столичными трамваями пользуется почти 1 млн пассажиров.

Отмечается, что новые трехсекционные трамваи перевозят в два раза больше пассажиров, чем вагоны прошлого поколения, а срок их эксплуатации в два раза дольше.

Кроме того, в Москве за последние годы реконструировано 70% трамвайных путей, они стали более бесшумными.

«Следующий этап — замена подвижного состава. За прошедшие годы заменили 25% всего подвижного состава. Часть — это импортные трамваи. Сегодня исторический момент, на трамвайные линии, на обслуживание пассажиров запускается практически полностью российский трамвай, который соответствует самым высоким требованиям, является конкурентным по отношению к лучшим мировым образцам, а по многим параметрам даже превосходит», — отметил мэр.

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В свою очередь заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в ближайшие пять-шесть лет будет реализована программа по обновлению парка трамвайных вагонов.

«Трамвайное движение является вторым после метрополитена по провозной способности, поэтому особое внимание мы уделяем трамваю», — отметил он.

Ликсутов сообщил, что к 2020−2021 году на всех маршрутах, где работают трехсекционные трамваи, вход будет осуществляться через все двери без турникетов.

Он отметил, что на наиболее популярных маршрутах трамваи в часы пик будут ходить каждые пять-семь минут.

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