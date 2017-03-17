В Москве начали курсировать трамваи нового поколения

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«Московский трамвай переживает новое рождение. Все дискуссии о том, нужен ли трамвай в Москве или нет, закончены. Вопрос только в том, какой трамвай», — сказал прокатившийся на трамвае мэр Москвы Сергей Собянин. Он добавил, что ежедневно столичными трамваями пользуется почти 1 млн пассажиров.

Отмечается, что новые трехсекционные трамваи перевозят в два раза больше пассажиров, чем вагоны прошлого поколения, а срок их эксплуатации в два раза дольше.

Кроме того, в Москве за последние годы реконструировано 70% трамвайных путей, они стали более бесшумными. «Следующий этап — замена подвижного состава. За прошедшие годы заменили 25% всего подвижного состава. Часть — это импортные трамваи. Сегодня исторический момент, на трамвайные линии, на обслуживание пассажиров запускается практически полностью российский трамвай, который соответствует самым высоким требованиям, является конкурентным по отношению к лучшим мировым образцам, а по многим параметрам даже превосходит», — отметил мэр.

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