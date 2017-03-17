В Красноярском районе открылся первый снабженческо-производственный кооператив

У небольших сельхозпроизводителей существует проблема сбыта, отметили фермеры.

«Этот вопрос необходимо решать на уровнях государственной, губернской и муниципальной властей. Мы должны разработать механизм, чтобы дать возможность небольшим хозяйствам реализовывать продукцию в городах, — сообщил глава Красноярского района Михаил Белоусов. — В Послании Федеральному Собранию президент России Владимир Владимирович Путин говорил о необходимости уделить особое внимание поддержке сельхозкооперации. В рамках поручений губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина и министра сельского хозяйства и продовольствия региона Алексея Петровича Попова муниципалитетам поставлена задача развития сельскохозяйственной кооперации».

Глава района рассказал, что для создания кооператива на территории района был изучен опыт других регионов. Осенью прошлого года было принято решение собрать инициативных сельхозпроизводителей и направить перенимать опыт в Липецкой области, которая является лидером в этом вопросе.

В январе 2017 г. заработал первый в районе снабженческо-производственный кооператив «Петровский», состоящий из двух крестьянско-фермерских хозяйств — КФХ Ивановой и КФХ Харлина.

«У фермеров есть определенная проблема со сбытом молока: не все молокозаводы готовы работать на большие объемы и регулярно забирать молоко на производство. Мы столкнулись с этим и решили открыть свой молокозавод, чтобы поставлять качественную натуральную продукцию без добавления сухого порошка», — рассказала директор кооператива «Петровский» Юлия Харлина.

Объединение закупает молоко у КФХ, перерабатывает его и производит молочную продукцию: молоко, кефир, ряженку, творог, сливочное масло и сметану. Мощность производства «Петровского» составляет до 10 тонн продукции в сутки. На его базе создано семь новых рабочих мест.

Юлия Харлина отметила, что в состав кооператива будут приглашать и других местных фермеров.

«Если нас устроит качество их молока и оно будет соответствовать нормам, мы будем выкупать у них молоко по заранее оговоренной цене и также его перерабатывать», — подчеркнула она.