Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Чтобы завести друзей, женщинам не нужен алкоголь
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Наталья Поклонская снова оказалась в центре громкой истории
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Золотая лихорадка. Как цианид и бактерии помогают старателямПодробности битвы за золото, которого вечно мало и вечно нужно больше
Муж Ксении Бородиной наконец-то показал в сети лицо младшей дочки
Екатерина Волкова исполнила мечту дочери
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
«Потопить в 30 милях от берега»: Трамп о российском корабле
«Время ставить мат»: юридический удар Киеву от РФ
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
8 ошибочных диагнозов, которые вы ставите сами себе
В США три женщины ослепли из-за лечения стволовыми клетками
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
8Тайский День слона
12Первая женщина в космосе
14События недели в фотографиях
14На восток США обрушилась снежная буря
15:22 (мск), источник: Volga News

В Красноярском районе открылся первый снабженческо-производственный кооператив

В с. Старый Буян Красноярского района начал работу снабженческо-производственный кооператив «Петровский». В него входят два крестьянско-фермерских хозяйства (КФХ), которые производят молочную продукцию, передает корреспондент Волга Ньюс.

Источник: РИА "Новости"

У небольших сельхозпроизводителей существует проблема сбыта, отметили фермеры.

«Этот вопрос необходимо решать на уровнях государственной, губернской и муниципальной властей. Мы должны разработать механизм, чтобы дать возможность небольшим хозяйствам реализовывать продукцию в городах, — сообщил глава Красноярского района Михаил Белоусов. — В Послании Федеральному Собранию президент России Владимир Владимирович Путин говорил о необходимости уделить особое внимание поддержке сельхозкооперации. В рамках поручений губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина и министра сельского хозяйства и продовольствия региона Алексея Петровича Попова муниципалитетам поставлена задача развития сельскохозяйственной кооперации».

Глава района рассказал, что для создания кооператива на территории района был изучен опыт других регионов. Осенью прошлого года было принято решение собрать инициативных сельхозпроизводителей и направить перенимать опыт в Липецкой области, которая является лидером в этом вопросе.

В январе 2017 г. заработал первый в районе снабженческо-производственный кооператив «Петровский», состоящий из двух крестьянско-фермерских хозяйств — КФХ Ивановой и КФХ Харлина.

«У фермеров есть определенная проблема со сбытом молока: не все молокозаводы готовы работать на большие объемы и регулярно забирать молоко на производство. Мы столкнулись с этим и решили открыть свой молокозавод, чтобы поставлять качественную натуральную продукцию без добавления сухого порошка», — рассказала директор кооператива «Петровский» Юлия Харлина.

Объединение закупает молоко у КФХ, перерабатывает его и производит молочную продукцию: молоко, кефир, ряженку, творог, сливочное масло и сметану. Мощность производства «Петровского» составляет до 10 тонн продукции в сутки. На его базе создано семь новых рабочих мест.

Юлия Харлина отметила, что в состав кооператива будут приглашать и других местных фермеров.

«Если нас устроит качество их молока и оно будет соответствовать нормам, мы будем выкупать у них молоко по заранее оговоренной цене и также его перерабатывать», — подчеркнула она.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Группа черных риелторов в Самаре предстала перед судом
Госдума освободила от налогов попавших под санкции россиян
ЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт
Жириновский объяснил свое обещание вешать единороссов
МИД РФ прокомментировал путаницу с «письмом» Януковича Путину
Минобрнауки предложило переводить родивших студенток на «бюджет»
Во время интервью кировского политика завял цветок
У пассажирского самолета в Австралии в полете отвалился винт
Спорт
Дальше без наших: «Ростов» и «Краснодар» вылетели из Лиги Европы Все российские команды завершили выступление в еврокубках в текущем сезоне
Авто
Лимузины проекта «Кортеж»: названы сроки поставок в Кремль До конца года в президентский гараж передадут три комплекта из автомобилей проекта «Кортеж», включающих в себя седан, лимузин и мини-вэн
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Первый участок второго кольца метро запустят летом
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Стало известно, как будут сносить столичные девятиэтажки
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Муж Ксении Бородиной наконец-то показал в сети лицо младшей дочки Поклонники пары ждали этого больше года!
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь