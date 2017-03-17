Украинская телевышка начала вещать на территорию Крыма

Ранее член Нацсовета по ТВ Сергей Костинский сообщил, что в приграничном с крымским регионом селе Чонгар Херсонской области завершено строительство 150-метровой вышки. Член крымского правительства Заур Смирнов заявил, что украинская телевышка на границе с Крымом — бессмысленная пропаганда, которая не будет иметь никакого эффекта среди населения.

«Завершение всех работ на Чонгарской вышке позволило сегодня (в пятницу — ред.) запустить тестовое цифровое вещание на территорию Крыма для анализа эффективности охвата сигналом», — сказали в пресс-службе.

В сообщении говорится, что на полуостров сейчас начали вещать шесть украинских телерадиокомпаний, а также радиостанция «Крым. Реалии».