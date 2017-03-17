Плотницкий заявил о начале поставок угля из ЛНР в Крым
ЯЛТА, 17 мар — РИА Новости. Предприятия самопровозглашенной Луганской народной республики начали поставки угля в Крым, сообщил глава ЛНР Игорь Плотницкий.
ЯЛТА, 17 мар — РИА Новости. Предприятия самопровозглашенной Луганской народной республики начали поставки угля в Крым, сообщил глава ЛНР Игорь Плотницкий.
По его словам, поставки ведутся в рамках заключенного контракта через Керченскую паромную переправу.
«Мы поставляем железнодорожным транспортом через Ростов и паромную переправу. Пока только так.
По его словам, ЛНР намерена углублять экономическое сотрудничество с крымским регионом.