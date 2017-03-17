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14:56 (мск), источник: РИА Новости

Плотницкий заявил о начале поставок угля из ЛНР в Крым

ЯЛТА, 17 мар — РИА Новости. Предприятия самопровозглашенной Луганской народной республики начали поставки угля в Крым, сообщил глава ЛНР Игорь Плотницкий.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, поставки ведутся в рамках заключенного контракта через Керченскую паромную переправу.

«Мы поставляем железнодорожным транспортом через Ростов и паромную переправу. Пока только так. По-моему, заключен двухлетний контракт. Это реальные вещи, которые уже происходят, и поверьте, что это только начало», — сказал Плотницкий журналистам.

По его словам, ЛНР намерена углублять экономическое сотрудничество с крымским регионом.

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