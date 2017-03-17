Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Поклонская сыграла «Мурку» в шоу «Прожекторперисхилтон»
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
Правила перепланировки жилья будут ужесточены
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
Золотая лихорадка. Как цианид и бактерии помогают старателямПодробности битвы за золото, которого вечно мало и вечно нужно больше
Муж Ксении Бородиной наконец-то показал в сети лицо младшей дочки
Екатерина Волкова исполнила мечту дочери
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
«Потопить в 30 милях от берега»: Трамп о российском корабле
«Время ставить мат»: юридический удар Киеву от РФ
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Ученые рассказали, как обуздать страсть к шоколаду
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
10Фестиваль весны в Индии
8Пустыня в цвету
14:57 (мск), источник: РИА Новости

В Феодосии заложили малый ракетный корабль проекта «Каракурт»

ФЕОДОСИЯ, 17 мар — РИА Новости. Малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 «Каракурт» заложен в Феодосии на судостроительном заводе «Море» в третью годовщину Крымской весны, в закладке принял участие заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

Источник: РИА "Новости"

«Министерство обороны заключило долгосрочный контракт с заводом, по крайней мере до 2020 года ясность с загрузкой есть, будут создаваться новые рабочие места, завод будет развиваться», — сказал Борисов на церемонии закладки.

Будущий корабль получил название «Охотск». В настоящее время на заводе также строится заложенный в мае 2016 году МРК «Шторм».

Спроектированные центральным морским проектно-конструкторским бюро «Алмаз» малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт» будут иметь водоизмещение около 800 тонн, скорость — свыше 30 узлов. МРК будут оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами. Среди преимуществ этих кораблей — высокая маневренность, повышенная мореходность, а также архитектура надстроек и корпуса, выполненная по технологиям пониженной отражающей способности. Корабли смогут выполнять задачи в морской зоне на удалении от баз около 3 тысяч миль.

Как заявил в декабре начальник главного штаба ВМФ вице-адмирал Андрей Воложинский, петербургское предприятие «Пелла» построит 18 малых ракетных кораблей нового поколения проекта 22800 для Военно-Морского флота России до 2022 года. Также строительство кораблей этого проекта ведётся на Зеленодольском судостроительном заводе и в Феодосии — на судостроительном заводе «Море».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Жириновский пояснил, кого он хотел 'расстреливать' и 'вешать' в Думе
Госдума освободила от налогов попавших под санкции россиян
Интерпол выявил массовую компрометацию карт российских банков
Жириновский объяснил свое обещание вешать единороссов
Снятие наличных с пластиковых карт может стать дороже
МИД РФ прокомментировал путаницу с «письмом» Януковича Путину
Во время интервью кировского политика завял цветок
У пассажирского самолета в Австралии в полете отвалился винт
Спорт
Дальше без наших: «Ростов» и «Краснодар» вылетели из Лиги Европы Все российские команды завершили выступление в еврокубках в текущем сезоне
Авто
Лимузины проекта «Кортеж»: названы сроки поставок в Кремль До конца года в президентский гараж передадут три комплекта из автомобилей проекта «Кортеж», включающих в себя седан, лимузин и мини-вэн
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Как сделать большую и удобную, но недорогую кухню
В Дубае напечатают на принтере первый небоскреб
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Муж Ксении Бородиной наконец-то показал в сети лицо младшей дочки Поклонники пары ждали этого больше года!
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь