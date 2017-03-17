В Феодосии заложили малый ракетный корабль проекта «Каракурт»

«Министерство обороны заключило долгосрочный контракт с заводом, по крайней мере до 2020 года ясность с загрузкой есть, будут создаваться новые рабочие места, завод будет развиваться», — сказал Борисов на церемонии закладки.

Будущий корабль получил название «Охотск». В настоящее время на заводе также строится заложенный в мае 2016 году МРК «Шторм».

Спроектированные центральным морским проектно-конструкторским бюро «Алмаз» малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт» будут иметь водоизмещение около 800 тонн, скорость — свыше 30 узлов. МРК будут оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами. Среди преимуществ этих кораблей — высокая маневренность, повышенная мореходность, а также архитектура надстроек и корпуса, выполненная по технологиям пониженной отражающей способности. Корабли смогут выполнять задачи в морской зоне на удалении от баз около 3 тысяч миль.