Слегка просчитались: доход от 4-го моста в Новосибирске снизился на 40 млрд
Депутаты Заксобрания области намерены обратиться к губернатором с требованием наказать виновных в просчетах.
Депутаты Заксобрания области намерены обратиться к губернатором с требованием наказать виновных в просчетах.
Гарантированный доход концессионера по соглашению на строительство четвертого моста через реку Обь в Новосибирске сокращен с 91 млрд до 49 млрд рублей. Такая экономическая корректировка вызвала возмущения у депутатов Законодательного собрания Новосибирской области.
Парламентарии считают, что виновные в ошибках, допущенных при подготовке концессионного соглашения, должны ответить. К такому решению депутаты пришли сегодня, 17 марта, на заседании комиссии Заксобрания региона по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции. Решено обратиться к губернатору с требованием административного наказания для подчиненных, ответственных за ошибки.
Областных депутатов не устроило, что постановление регионального правительства о конкурсе на строительство моста до сих пор не изменено. Парламентарии раскритиковали высокую, по их мнению, цену трафика по мосту. Кроме того, до сих пор не определена и стоимость проезда по мосту для такси, маршруток и ведомственного транспорта, что также может привести к серьезным затратам бюджета.
Новосибирские депутаты вспомнили и о результатах проверки
«Пусть мост будет. Знаю точно, что губернатор относится к этому проекту с государственной точки зрения. Исполнители им поставлены. Но почему исполнители так относятся к порученному? Мы должны сказать людям: принята
«Наверняка есть ошибки в финансовой модели, и правительство их исправляет. Главное — вовремя признать эти ошибки. Ищите еще снижения стоимости. В областном бюджете каждый миллиард на учете. Мы понимаем, сколько за миллиард можно построить в каждом районе. И конечно, каждый миллиард, миллион, каждый рубль нужно экономить», — сказал Шпикельман. В итоге, комиссия приняла решение обратиться с письмом к губернатору, в котором депутаты намерены акцентировать внимание на неоправданно высокой первоначальной стоимости дохода концессионера в первом варианте финансовой модели, на необходимость своевременного изменения постановления правительства о конкурсе, а также принять административные меры в отношении чиновников, ответственных за допущенные ошибки.
Отметим, что споры вокруг необходимости строительства четвертого моста в Новосибирске, который будет платным, ведутся давно. В конце 2016 года депутаты Горсовета Новосибирска заявили о нецелесообразности реализации такого проекта, говоря о риске наступления дополнительных обязательств, которыми будет обременен областной бюджет.
Свое недовольство относительно планируемого платного моста в Новосибирске неоднократно и в разной форме высказывали представители общественности, которые даже предлагали рассмотреть разработанные ими предложения.
С критикой выступил и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он отмечал, что специалисты мэрии неоднократно высказывали замечания к проекту в ходе обсуждения, в том числе по экономической схеме, но их не учли.
«Расплачиваться будет бюджет, а потоки, которые сейчас рассчитаны в концессионном соглашении, они очень дискуссионные», — заявил Локоть.
В начале февраля 2017 года министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области изменило сроки проведения конкурсных процедур по концессионному соглашению на строительство четвертого моста через реку Обь в Новосибирске. Дата вскрытия конвертов с конкурсными предложениями перенесена с 7 февраля 2017 года на 31 марта 2017 года. Подведение итогов переносится с 7 марта года на 26 апреля.
Напомним, что проектная структура финансирования строительства четвертого моста в Новосибирске предусматривает консолидированное привлечение средств федерального, регионального бюджетов и средств частного партнера. Предельные объемы финансирования на стадии объявления конкурса по выбору инвестора распределялись так: средства областного бюджета — до 3,8 млрд руб., межбюджетные трансферты федерального бюджета — до 25,8 млрд руб., средства частного инвестора (акционерный и заемный капитал) — до 16 млрд руб.