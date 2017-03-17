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15:07 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии за два года трудовые отношения оформили почти 156 тысяч человек

УФА, 17 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. С декабря 2014 по март 2017 года в Башкортостане трудовые отношения оформили почти 156 тысяч человек. Итоги работы региона по снижению неформальной занятости представила министр труда республики Ленара Иванова на первом Международном форуме труда, который проходил в Санкт-Петербурге.

По итогам 2016 года в рейтинге субъектов Российской Федерации по выполнению контрольного показателя по легализации трудовых отношений республика занимает пятую позицию, на позициях выше находятся Краснодарский край, Белгородская, Ростовская области и Ставропольский край. Среди регионов ПФО Башкортостан на первом месте.

«В Башкортостане, как и во всех других субъектах РФ, с октября 2014 года ведется целенаправленная работа по снижению неформальной занятости. По расчетам органов статистики, численность фокус-группы, в отношении которой должна проводиться работа по снижению теневой занятости, составляет в республике порядка 240 тысяч человек, или 12−13 процентов экономически активного населения. За три года, с 2015 по 2017 годы в республике должны были быть легализованы 157 тысяч человек, — отметила Ленара Иванова. — В результате принятых мер в 2015 году трудовые отношения оформили свыше 83 тысяч человек, в 2016 году — около 67 тысяч, в 2017 году по состоянию на начало марта — порядка 5,5 тысячи. Результаты мониторинга теневой занятости свидетельствуют, что высокий уровень неоформления трудовых отношений сохраняется в отраслях оптовой и розничной торговли, сельском хозяйстве, строительстве, отрасли обрабатывающего производства».

Опыт Башкортостана по легализации трудовых отношений был высоко оценен на Первом Международном форуме труда федеральными органами власти. Желание ознакомиться с практикой региона в этой сфере изъявили Крым и Карелия.

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