Долги по зарплате татарстанских предприятий уменьшились на 6,7 млн рублей

(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). На 6,7 млн рублей сократилась суммарная задолженность по заработной плате перед работниками предприятий в республике. Именно такая сумма была выплачена 541 работнику трех предприятий Чистопольского района, осуществляющих свою деятельность в отрасли сельского хозяйства и в сфере оказания услуг. Об этом сообщается на сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

Вопрос погашения образовавшейся задолженности находится на особом контроле Республиканской межведомственной комиссии при Минтруде РТ, работа с предприятиями-должниками будет продолжена.