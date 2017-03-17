Долги по зарплате татарстанских предприятий уменьшились на 6,7 млн рублей
Задолженность по заработной плате была выплачена 541 работнику предприятий Чистопольского района.
Задолженность по заработной плате была выплачена 541 работнику предприятий Чистопольского района.
(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). На 6,7 млн рублей сократилась суммарная задолженность по заработной плате перед работниками предприятий в республике. Именно такая сумма была выплачена 541 работнику трех предприятий Чистопольского района, осуществляющих свою деятельность в отрасли сельского хозяйства и в сфере оказания услуг. Об этом сообщается на сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.
Вопрос погашения образовавшейся задолженности находится на особом контроле Республиканской межведомственной комиссии при Минтруде РТ, работа с