В Крыму предложили проект по сотрудничеству с Донбассом

«То что в целом, республики будут двигаться в сторону экономической интеграции с Россией, это бесспорно, другого пути просто не существует. Формы этого процесса есть различные. Мы предложили идею организовать проект «Россрегион», — сказал Константинов журналистам после заседания интеграционного комитета «Россия — Донбасс», который проходит в Ливадийском дворце в Ялте.

По его мнению, в рамках этого проекта можно будет организовать максимально полное сотрудничество с республиками Донбасса с учетом нынешней политической ситуации.

«Сотрудничество будет полностью согласовано и не будет противоречить никаким международно-правовым аспектам», — подчеркнул глава парламента.

Интеграционный комитет является общественной структурой, деятельность которой нацелена на усиление процесса гуманитарной, социальной, культурной интеграции Донбасса и Российской Федерации.