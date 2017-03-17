В Крыму предложили проект по сотрудничеству с Донбассом
ЯЛТА, 17 мар — РИА Новости. Председатель крымского парламента Владимир Константинов предложил для самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик проект «Россрегион».
ЯЛТА, 17 мар — РИА Новости. Председатель крымского парламента Владимир Константинов предложил для самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик проект «Россрегион».
«То что в целом, республики будут двигаться в сторону экономической интеграции с Россией, это бесспорно, другого пути просто не существует. Формы этого процесса есть различные. Мы предложили идею организовать проект «Россрегион», — сказал Константинов журналистам после заседания интеграционного комитета «Россия — Донбасс», который проходит в Ливадийском дворце в Ялте.
По его мнению, в рамках этого проекта можно будет организовать максимально полное сотрудничество с республиками Донбасса с учетом нынешней политической ситуации.
«Сотрудничество будет полностью согласовано и не будет противоречить никаким
Интеграционный комитет является общественной структурой, деятельность которой нацелена на усиление процесса гуманитарной, социальной, культурной интеграции Донбасса и Российской Федерации.