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18:09 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму предложили проект по сотрудничеству с Донбассом

ЯЛТА, 17 мар — РИА Новости. Председатель крымского парламента Владимир Константинов предложил для самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик проект «Россрегион».

Источник: РИА Новости

«То что в целом, республики будут двигаться в сторону экономической интеграции с Россией, это бесспорно, другого пути просто не существует. Формы этого процесса есть различные. Мы предложили идею организовать проект «Россрегион», — сказал Константинов журналистам после заседания интеграционного комитета «Россия — Донбасс», который проходит в Ливадийском дворце в Ялте.

По его мнению, в рамках этого проекта можно будет организовать максимально полное сотрудничество с республиками Донбасса с учетом нынешней политической ситуации.

«Сотрудничество будет полностью согласовано и не будет противоречить никаким международно-правовым аспектам», — подчеркнул глава парламента.

Интеграционный комитет является общественной структурой, деятельность которой нацелена на усиление процесса гуманитарной, социальной, культурной интеграции Донбасса и Российской Федерации.

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