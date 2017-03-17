Стал известен размер компенсации по каждому из чиновников

В соцсетях появилась информация о размере компенсаций за неиспользованные отпуска чиновникам, не вошедшим в новый состав правительства в январе этого года. Всего эти выплаты будут направлены 21 человеку.

Вице-премьер правительства Пермского края Ольга Антипина смогла подтвердить информацию только по своей выплате. По её словам, размер её компенсации за неиспользованный отпуск, действительно, составляет 907 тыс. руб., включая налоговые выплаты. По остальным компенсациям информацию Ольга Антипина прокомментировать не смогла.

По нашим данным, бывший глава правительства Пермского края Геннадий Тушнолобов получит 614 тыс. руб. Вице-премьер и министр территориального развития Пермского края Роман Кокшаров — 445 тыс. руб. Бывший зампред краевого правительства Олег Демченко — 1 млн 365 тыс. руб. Вице-премьер краевого правительства Владимир Рыбакин — 456 тыс. руб.

Бывший вице-премьер и руководитель аппарата правительства Елена Абузярова — 1 млн 88 тыс. руб. Зампред краевого правительства, министр промышленности, предпринимательства и торговли Алексей Чибисов — 1 млн 750 тыс. руб. Экс- губернатор Пермского края Виктор Басаргин — 1 млн 791 тыс. руб. И.о. главы администрации губернатора Николай Подбельский — 1 млн 755 тыс. руб. Вице-премьер краевого правительства Татьяна Абдуллина — 1 млн 249 тыс. руб. Первый вице-премьер Ольга Антипина — 907 тыс. руб. Экс-министр культуры Пермского края Игорь Гладнев — 758 тыс. руб. Министр по управлению имуществом и земельными отношениями Николай Гончаров — 1 млн 464 тыс. руб. Экс-министр транспорта Алмаз Закиев — 445 тыс. руб. Бывший министр спорта Павел Лях — 780 тыс. руб. Экс-министр экономического развития Леонид Морозов — 377 тыс. руб. Экс-министр сельского хозяйства Иван Огородов — 1 млн 704 тыс. руб. Министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края Сергей Пономарев — 103 тыс. руб. Министр по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края Виктор Рычков — 1 млн 69 тыс. руб. Министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Константин Черемушкин — 786 тыс. руб.

Заместитель главы администрации губернатора Сергей Юрпалов — 2 млн 77 тыс. руб.

Самую большую выплату в размере 2 млн 258 тыс. руб. получит министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.

Всего бывшие и действующие чиновники получат 23 млн 241 тыс. руб.

Леонид Морозов сообщил «Новому компаньону», что даже если он получит эту компенсацию, то направит её в благотворительный фонд. Однако у него нет сведений о точном размере полагающейся ему выплаты.

То же самое заявили Игорь Гладнев и Геннадий Тушнолобов. Впрочем, у последнего сумма компенсации вызвала смех.