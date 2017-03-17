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15:40 (мск), источник: НТА-Приволжье

Производство новой Skoda Octavia стартовало на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде

Как сообщили в пресс-службе «Skoda-avto Россия», новая модель Octavia будет локально производиться на мощностях завода «Группы ГАЗ» по методу производства полного цикла.

Согласно информации, на завод будут поступать детали и компоненты будущего автомобиля, а все процессы сварки, двойной грунтовки, покраски, антикоррозийной обработки горячим воском и фирменным составом концерна Volkswagen происходят на месте. На заводе также устанавливается двигатель, коробка передач, вклеиваются стекла, монтируются сиденья.

По данным пресс-службы, новая модель будет доступна к заказу в России с января 2017 года. Стартовая стоимость автомобиля составит 940 тыс. рублей. Планируется, что первые автомобили появятся в шоу-румах дилеров 1 апреля.

Предшественница новой Octavia также производилась на мощностях завода «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде с июня 2013 года. Помимо Octavia в столице Приволжья также по методу полного цикла производится модель Yeti.

СПРАВКА

Для новой модели Skoda Octavia доступна линейка из трех бензиновых двигателей. Агрегат 1.6 MPI (110 л.с.) предлагается с 5-МКП и 6-АКП, версии 1.4 TSI (150 л.с.) и 1.8 TSI (180 л.с.) сочетаются с 6-МКП и роботизированной коробкой DSG-7. Впервые в России к заказу доступна модель в кузове лифтбек с системой полного привода 4×4. Полноприводная версия оснащается двигателем 1.8 TSI (180 л.с.) в сочетании с коробкой DSG-6.

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