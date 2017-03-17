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15:37 (мск), источник: РБК

ЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт

Центробанк заявил о появлении нового способа хищения средств через банкоматы. Если раньше мошенникам нужно было установить специальное считывающее устройство, теперь они научились считывать данные карт дистанционно.

Источник: AP 2017

Центробанк России сообщил об изобретенном мошенниками новом способе хищения средств с банковских карт через банкоматы. Об этом сообщил заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев на XIX Всероссийской банковской конференции, сообщает ТАСС.

По словам Сычева, речь идет о совершенно новом способе хищения средств — беспроводном. «Мы всегда, когда говорили о скимминге, отмечали, что злоумышленник должен поставить что-то на банкомат, теперь новая технология появилась, беспроводная», — приводит агентство его слова.

Сычев уточнил, что Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере FinCert при Банке России проинформировал банки о новом способе мошенничества.

Кроме того, представитель Центробанка рассказал о получении информации от Интерпола о компрометации большого объема российских банковских карт

«Периодически мы получаем информацию о точечных проблемах. Например, последнее получение — информация от Интерпола. Достаточно большой объем скомпрометированных карт российских пользователей по российским банкам», — рассказал Сычев (цитата по «Интерфаксу»).

Он подчеркнул, что данная информация также была доведена до «участников информационного обмена, чьи блоки карт были “засвечены” злоумышленниками».

Комментарии
19
гриша гордиенко
Дистанционно, только сам ЦБ может красть деньги....
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Sergey
Чушь! Русофобию придумали сами русские. Поищите откуда у этого понятия вообще ноги растут. И всё сразу встанет на свои места. На самом деле всем на них наплевать! Варятся в своём аду и пусть себе дальше варятся. Никому никакого дела до этого нет. ))
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Петрова Оксана
это эля н а е б у л и н а шерстит по карточкам
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