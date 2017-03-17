ЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт

Центробанк России сообщил об изобретенном мошенниками новом способе хищения средств с банковских карт через банкоматы. Об этом сообщил заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев на XIX Всероссийской банковской конференции, сообщает ТАСС.
По словам Сычева, речь идет о совершенно новом способе хищения средств — беспроводном. «Мы всегда, когда говорили о скимминге, отмечали, что злоумышленник должен поставить что-то на банкомат, теперь новая технология появилась, беспроводная», — приводит агентство его слова.
Сычев уточнил, что Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере FinCert при Банке России проинформировал банки о новом способе мошенничества.
Кроме того, представитель Центробанка рассказал о получении информации от Интерпола о компрометации большого объема российских банковских карт
«Периодически мы получаем информацию о точечных проблемах. Например, последнее получение — информация от Интерпола. Достаточно большой объем скомпрометированных карт российских пользователей по российским банкам», — рассказал Сычев (цитата по «Интерфаксу»).
Он подчеркнул, что данная информация также была доведена до «участников информационного обмена, чьи блоки карт были “засвечены” злоумышленниками».