Квартплата за февраль в Петербурге уменьшилась на 2,6%

Как сообщили «Фонтанке» 17 марта в жилищном комитете, средний счет по городу составил 4 420,93 рубля (против 4 538,87 рубля месяцем ранее). Максимальные цифры — в Центральном, Приморском и Адмиралтейском районах, минимальные — в Московском и Петродворцовом.

Снижение оплаты вызвано незначительным повышением среднемесячной температуры воздуха в феврале до -2,9 (для сравнения: среднемесячная температура января 2017 составляла минус 3,6 градуса; декабря 2016 — минус 2,2).

Ранее «Фонтанка» писала о том, что по итогам января петербуржцы получили счета на 4% больше, чем за декабрь. Причина — в похолодании, а также в введении сбора на утилизацию твердых бытовых отходов.