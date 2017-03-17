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16:39 (мск), источник: Фонтанка

Квартплата за февраль в Петербурге уменьшилась на 2,6%

Средний размер платы за жилищно-коммунальные услуги в квитанциях за февраль уменьшился на 2,6% по сравнению с суммами за январь. При этом больше всего за ЖКУ платили в Центральном, Приморском и Адмиралтейском районах Петербурга.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили «Фонтанке» 17 марта в жилищном комитете, средний счет по городу составил 4 420,93 рубля (против 4 538,87 рубля месяцем ранее). Максимальные цифры — в Центральном, Приморском и Адмиралтейском районах, минимальные — в Московском и Петродворцовом.

Снижение оплаты вызвано незначительным повышением среднемесячной температуры воздуха в феврале до -2,9 (для сравнения: среднемесячная температура января 2017 составляла минус 3,6 градуса; декабря 2016 — минус 2,2).

Ранее «Фонтанка» писала о том, что по итогам января петербуржцы получили счета на 4% больше, чем за декабрь. Причина — в похолодании, а также в введении сбора на утилизацию твердых бытовых отходов.

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