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16:43 (мск), источник: Sputnik.md

Налоговая объявила о кардинальных изменениях в Молдове с 1 апреля

Это не шутки: с 1 апреля этого года в Молдове грядут изменения, связанные с работой налоговых органов республики — чего ждать гражданам страны.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 17 мар — Sputnik. С 1 апреля в Молдове стартует процесс реорганизации государственной налоговой службы Молдовы. Это произойдет на основе принятых ранее парламентом изменений и дополнений в Налоговый кодекс.

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На данный момент система налогового администрирования Республики Молдова состоит из Главной государственной налоговой инспекции и 35 территориальных налоговых структур, каждая из которых со своей организаторской структурой и отдельным юридическим статусом. Согласно концепции по реорганизации, с 1 апреля 2017 года все они будут объединены в единую госструктуру — Государственную налоговую службу.

Планируется создать четыре региональных налоговых управления — Центр, Юг, Север, Кишинев. Ведомства возьмут на себя административные задачи, а также функции по контролю и отслеживанию платежей и принудительному взысканию задолженностей.

За счет реструктуризации предполагается повысить не только потенциал обслуживания налогоплательщиков, но и увеличить доходы в бюджет.

Отмечается, что число сотрудников останется прежним — 1892 человека, при этом число руководящих постов сократится на 85.

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