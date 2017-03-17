160 млн рублей выделят на ремонт школы в Новочеркасске

160 млн рублей должно быть выделено на ремонт школы № 11 в Новочеркасске в 2017 году, заявил мэр города Владимир Киргинцев, посетивший это учебное заведение.

По его словам, в конце 2016 года на выполнение ремонтных работ в школе было затрачено 10 млн рублей, с начала 2017 года — еще 8 млн рублей. Всего на эти цели планируется выделить 250 млн рублей.

Зимой в здании школы демонтировали водопровод, электропроводку, системы канализации, отопления и вентиляции. Обследован фундамент, усилена часть конструкций. По периметру территории школы установлено новое ограждение. Весной планируется начать внешние работы и благоустройство спортивной площадки и прилегающей территории. Фасад здания должны утеплить и обшить негорючим материалом. Летом будет заменена кровля школы.

Завершить ремонтные работы в учебном заведении намерены к 1 сентября 2018 года.