Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Правила перепланировки жилья будут ужесточены
Не родись красивой: для кого красота стала проклятьем
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
Екатерина Волкова исполнила мечту дочери
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
"Не знаем, что произошло": Джигурда уехал в ДНР и пропал - СМИ
СМИ: отец Анны Шульгиной довёл ее до припадков
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Чтобы завести друзей, женщинам не нужен алкоголь
Китаянка удивила врачей «марсианскими глазами»
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
8Тайский День слона
14На восток США обрушилась снежная буря
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
16Неслабый пол
16:48 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

160 млн рублей выделят на ремонт школы в Новочеркасске

Работы в учебном заведении намерены завершить к 1 сентября 2018 года.

160 млн рублей должно быть выделено на ремонт школы № 11 в Новочеркасске в 2017 году, заявил мэр города Владимир Киргинцев, посетивший это учебное заведение.

По его словам, в конце 2016 года на выполнение ремонтных работ в школе было затрачено 10 млн рублей, с начала 2017 года — еще 8 млн рублей. Всего на эти цели планируется выделить 250 млн рублей.

Зимой в здании школы демонтировали водопровод, электропроводку, системы канализации, отопления и вентиляции. Обследован фундамент, усилена часть конструкций. По периметру территории школы установлено новое ограждение. Весной планируется начать внешние работы и благоустройство спортивной площадки и прилегающей территории. Фасад здания должны утеплить и обшить негорючим материалом. Летом будет заменена кровля школы.

Завершить ремонтные работы в учебном заведении намерены к 1 сентября 2018 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Волгограде ребенок попал к хирургу после прививки
Госдума освободила от налогов попавших под санкции россиян
ЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт
Жириновский объяснил свое обещание вешать единороссов
Россия передала Украине 12 осужденных из Крыма
Минобрнауки предложило переводить родивших студенток на «бюджет»
Во время интервью кировского политика завял цветок
Два самолета чудом избежали столкновения в аэропорту Симферополя
Спорт
Дальше без наших: «Ростов» и «Краснодар» вылетели из Лиги Европы Все российские команды завершили выступление в еврокубках в текущем сезоне
Авто
Лимузины проекта «Кортеж»: названы сроки поставок в Кремль До конца года в президентский гараж передадут три комплекта из автомобилей проекта «Кортеж», включающих в себя седан, лимузин и мини-вэн
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Эксперты назвали цену дешевого съемного жилья в Москве
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове У маленькой британки Бэллы Коул такая пышная прическа, что окружающие принимают ее за куклу или думают, что она носит парик.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь