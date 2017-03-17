Крым не надеется на курортный сбор в 2017 г

«В этом году, скорее всего, не будет. Он сейчас еще готовится, еще не приняты документы», — сказал С. Стрельбицкий журналистам в ходе визита в Самару.

По его словам, сейчас все идет к тому, что размер и механизмы взимания сбора будут определяться не в федеральном центре, а на местах.

«Последнее заседание по этому вопросу свидетельствует о том, что все-таки непосредственно регионы будут определять и ставку (сбора) и основные механизмы», — сказал глава Минтуризма Крыма.

При этом он призвал туротрасль не опасаться ввода курортного сбора в Крыму.

«Не надо бояться этого курортного сбора. Надо бояться повышения цен: вот когда повышается цена на 20%, не дай Бог, на 30%, даже на 10% — вот здесь надо звонить в колокола, трубить в трубы», — заявил он.

В январе сообщалось со ссылкой на пресс-службу Минтуризма республики, что Крым уже направил свои предложения в проект федерального закона «О проведении эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае».

При этом пресс-служба сообщала, что глава Минтуризма Крыма считает целесообразным взимание курортного сбора с отдыхающих только в активную фазу туристического сезона в виде фиксированной единовременной платы один раз в год — «это будет стимулировать наших гостей приезжать на полуостров в межсезонье».

По его мнению, доходы от курортного сбора в регионе следует направлять на обустройство пляжей.

Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов в августе 2016 года заявил, что пилотный проект по введению курортного сбора будет реализован в Алтайском крае, Краснодарском крае, Крыму и в Минеральных Водах (Ставропольский край).

Президент РФ Владимир Путин согласился с целесообразностью введения курортного сбора, отметив, что он должен быть необременителен для отдыхающих и идти строго на развитие санаторно-курортной инфраструктуры.

Город федерального значения Севастополь в ноябре заявил, что пока не хочет участвовать в эксперименте. Чиновники пояснили: бизнесмены, работающие в Севастополе легально, опасаются, что курортный сбор снизит привлекательность их отелей и мини-гостиниц, так как на один законный туристический объект приходятся пять теневых мест размещения.

В Крыму звучали разные мнения относительно размера курортного сбора, назывались суммы от 50 до 300 рублей.

Турпоток в Крым по итогам 2016 года вырос по сравнению с 2015 на 21,2% — до 5,57 млн человек.