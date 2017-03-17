Крым не надеется на курортный сбор в 2017 г
17 марта. ИНТЕРФАКС — Власти Крыма не рассчитывают, что курортный сбор на полуострове успеют ввести в 2017 году, сообщил министр курортов и туризма республики Крым Сергей Стрельбицкий в пятницу.
17 марта. ИНТЕРФАКС — Власти Крыма не рассчитывают, что курортный сбор на полуострове успеют ввести в 2017 году, сообщил министр курортов и туризма республики Крым Сергей Стрельбицкий в пятницу.
«В этом году, скорее всего, не будет. Он сейчас еще готовится, еще не приняты документы», — сказал С. Стрельбицкий журналистам в ходе визита в Самару.
По его словам, сейчас все идет к тому, что размер и механизмы взимания сбора будут определяться не в федеральном центре, а на местах.
«Последнее заседание по этому вопросу свидетельствует о том, что
При этом он призвал туротрасль не опасаться ввода курортного сбора в Крыму.
«Не надо бояться этого курортного сбора. Надо бояться повышения цен: вот когда повышается цена на 20%, не дай Бог, на 30%, даже на 10% — вот здесь надо звонить в колокола, трубить в трубы», — заявил он.
В январе сообщалось со ссылкой на
При этом
По его мнению, доходы от курортного сбора в регионе следует направлять на обустройство пляжей.
Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов в августе 2016 года заявил, что пилотный проект по введению курортного сбора будет реализован в Алтайском крае, Краснодарском крае, Крыму и в Минеральных Водах (Ставропольский край).
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