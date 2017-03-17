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16:52 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгоградской области потратят 800 млн на благоустройство улиц и дворов

493 миллиона составит федеральная субсидия.

Волгоградскую область благоустроят за 800 000 рублей в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, проект предусматривает как благоустройство дворов, так и приведение в порядок площадей, набережных, улиц, скверов и парков. «Размер предусмотренной на эти цели федеральной субсидии — 493,2 миллиона рублей. Средства получат Волгоград, Михайловка и Фролово. В областном бюджете на благоустройство муниципальных образований заложено еще 300 миллионов рублей», — добавили в ведомстве. Отметим, что из них 270 миллионов распределят поровну между победителями областного конкурса проектов благоустройства поселений: 90 центральных усадеб получат по три миллиона рублей. Еще 30 миллионов будут направлены городским округам Волжский, Камышин, Урюпинск. Кроме того, в рамках проекта «Парки малых городов» 9,8 миллиона рублей направят на обустройство мест отдыха. Получателей субсидии определят по итогам конкурса проектов обустройства городских скверов.

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