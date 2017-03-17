Рустам Минниханов открыл в Автограде комплекс по переработке мяса птицы «Агросила “Челны-МПК”»

(Набережные Челны, 17 марта, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов в Набережных Челнах открыл один из крупнейших в России комплексов по переработке мяса птицы — производственный комплекс «Агросила “Челны-МПК”».

Лидера республики сопровождали мэр Автограда Наиль Магдеев, вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов, председатель совета директоров ООО «Челны-Бройлер» Ильшат Фардиев и другие.

Рустам Минниханов ознакомился с новым комплексом. В частности, ему показали участки упаковки и нарезки, охлаждения колбас, производства готовой продукции, подготовки сырья, производства полуфабрикатов.

«Мы поражены этим инвестиционным проектом. Его стоимость превышает 3 млрд рублей, и он реализован за столь короткое время. Главное, это современнейшее предприятие, которое позволяет производить глубокую переработку мяса кур мощностью 144 т в сутки», — отметил Президент РТ.

Таким образом, годовая мощность комплекса составит почти 50 тыс. т.

Окупить реализацию проекта планируется к 2021 году. Максимальной загрузки производственных мощностей комплекс достигнет к концу 2017-го.