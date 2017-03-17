Комитет по благоустройству: Отказ от соли привел к снижению аварийности в Петербурге

По информации ГИБДД, с ноября 2016 года по февраль 2017 года количество серьезных дорожных аварий уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлой зимы на 13%, а число пострадавших — на 7,5%. Об этом сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

Итоги зимнего сезона подвели 17 марта на заседании Городского штаба по благоустройству. У дорожников зима официально завершится 15 апреля. В комитете отмечают, что особенностями этого сезона стали раннее начало и постоянные «температурные качели». В ноябре на город обрушились снегопады — за месяц выпало снега столько же, сколько за предыдущий сезон.

В среднем этой зимой днем улицы Петербурга убирали 640 машин, а ночью — 660. Дорожники вывезли с городских улиц около 1,7 миллиона кубометров снега. Также в этом сезоне был расширен перечень улиц, где применяли гранитную крошку. Всего за зиму дорожники израсходовали 1,2 тысячи тонн гранитной крошки — в 4,5 раза больше, чем в прошлые годы. Но эффект был не столь заметным, как ожидалось, поскольку применяют ее на сформированном снежном накате, а прошедшей зимой сохранить накат из-за перепадов температур было сложно.

С 1 марта дорожники Петербурга начали мыть улицы и тротуары — это на месяц раньше обычного. Сейчас дороги моют в теплые часы днем, а при потеплении дорожники перейдут на круглосуточную мойку. Чтобы полностью очистить дороги, каждую улицу нужно промыть 5 — 7 раз, после чего будет проведена финишная очистка с применением специальных шампуней, отмечают в комитете.