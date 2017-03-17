Алиханов отменяет в Калининграде карантин по птичьему гриппу

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов подписал указ об отмене в Калининграде с 20 марта карантина по птичьему гриппу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru».

Карантин отменяется в связи с истечением 21 дня с даты регистрации последнего случая заболевания высокопатогенным гриппом птиц и проведением заключительной дезинфекции вдоль русла Преголи от ул. Лесопильной, 58 до Литовского вала, 105/2 и Набережной Карбышева от дома № 9 до дома № 26а.

Напомним, карантин в Калининграде действовал с февраля, когда у нескольких мертвых лебедей на Преголе в районе Второго эстакадного моста был обнаружен вирус гриппа AH1. 27 февраля врио губернатора издал указ, устанавливающий 5-ти и 10-километровые карантинные зоны, в радиусе которых запрещены выгул и другое использование птицы.