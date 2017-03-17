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19:41 (мск), источник: Ежедневник.by

«Белнефтехим» обещает не повышать резко цены на топливо

Об этом заявила пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Марина Костюченко, комментируя недавнее увеличение цен на моторное топливо на 1 копейку.

Источник: Ежедневник.by

По словам пресс-секретаря, за последнее время конъюнктура нефтяного рынка значительно ухудшилась, пишет БЕЛТА. Постепенно сокращается соотношение котировок нефти и экспортной корзины нефтепродуктов, что отрицательно влияет на эффективность нефтепереработки.

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В России с 2015 года в нефтяной сфере реализуется «налоговый маневр», который приближает цену на нефть для Беларуси к мировой.

За период с января 2015 года до марта 2017 года цена нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов выросла на 75%. Марина Костюченко обратила внимание, что по всем существующим экономическим законам увеличение стоимости сырья неизбежно приводит к увеличению стоимости готового продукта.

В то же время в Беларуси цены на автомобильное топливо не менялись более двух лет. За этот период в результате девальвации белорусского рубля цены на нефтепродукты в долларовом эквиваленте снизились на 25%.

В январе 2015 года 1 литр автобензина АИ-95 стоил 0,83 доллара США, в марте 2017 года — 0,62 доллара США. Цена 1 литра дизельного топлива снизилась за этот период с 0,86 до 0,64 доллара США. Цены, сформированные в начале 2015 года, были рентабельны для производителя при цене нефти около 45 долларов за баррель и курсе белорусского рубля 1,4 за 1 доллар США.

«Что происходит сейчас? Цена нефти выросла до 52 за баррель, курс доллара США составляет 1,9 рубля, увеличились в 1,5 раза акцизы, а новый этап “налогового маневра” на 23,7 ухудшает эффективность нефтеперерабатывающих заводов на каждой тонне сырья», — отметила Марина Костюченко.

В результате действия всех этих факторов, то есть влияния конъюнктуры рынка, рентабельность производства и реализации моторного топлива на внутреннем рынке Беларуси стала отрицательной.

При этом в середине марта розничные цены на бензин на российских АЗС уже превысили уровень белорусских (в Москве — на 6%, в Смоленске — на 2%). В Украине цена на дизельное топливо выше, чем в Беларуси, на 27%, на бензин АИ-95 — на 46%. В Литве, Латвии, Польше ДТ дороже белорусского на 75%, бензин АИ-95-К5 — на 85−97%.

«Активная модернизация НПЗ позволила Беларуси первой среди стран СНГ перейти на выпуск моторных топлив самого высокого уровня качества, снизить нагрузку на экологию и уровень производственных затрат. А значит — дать автолюбителям качественное и недорогое автомобильное топливо, — напомнила Марина Костюченко. — Чтобы белорусский потребитель и далее получал продукт самого высокого класса и по умеренной цене, необходимо дальнейшее развитие НПЗ — усовершенствование производства, увеличение глубины переработки нефти, расширение ассортимента и повышение качества продукции до требований перспективных мировых стандартов качества».

Только в 2017 году на финансирование инвестиционных проектов белорусской нефтепереработки необходимо направить более 400 млн долларов США.

«НПЗ принимают меры по максимальному сокращению затрат. Но из-за негативных внешних факторов и низких цен на нефтепродукты на внутреннем рынке обеспечение эффективной работы заводов и финансирование их модернизации остаются проблемными вопросами. Поэтому повышение цен на нефтепродукты жизненно необходимо для НПЗ. Следует понимать, что резкого роста не произойдет, изменение цен будет поэтапным и постепенным», — резюмировала Марина Костюченко.

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