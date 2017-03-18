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12:47 (мск), источник: 36on.ru

ФАС нашла нарушения в аукционе на ремонт воронежской трассы за 1 млрд рублей

В четверг, 16 марта, Федеральная антимонопольная служба России сообщила о нарушениях при проведении аукциона на капремонт участка трассы «Курск-Воронеж». Цена контракта составила более 1 млрд рублей.

В сообщении ведомства говорится, что «антимонопольный орган выявил многочисленные нарушения в действиях заказчика». Так, в конкурсной документации были установлены избыточные требования к описанию некоторых товаров, необходимых для выполнения строительных работ. Например, претендующие на победу фирмы должны были сообщить в заявке о массовой доле углерода, кремния, марганца, фосфара, серы в стали.

Таким образом, как считают сотрудники ФАС, это могло привести к ограничению количества участников. При этом участником аукциона стала только одна фирма. Однако, несмотря на нарушения в документации конкурса, антимонопольщики не стали выдавать заказчику предписание для того, чтобы их устранить.

— Упомянутые нарушения не повлияли на результаты определения поставщика, поэтому антимонопольный орган не выдавал ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агентства» предписание в этой части, — сообщили в ведомстве.

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