ФАС нашла нарушения в аукционе на ремонт воронежской трассы за 1 млрд рублей

В сообщении ведомства говорится, что «антимонопольный орган выявил многочисленные нарушения в действиях заказчика». Так, в конкурсной документации были установлены избыточные требования к описанию некоторых товаров, необходимых для выполнения строительных работ. Например, претендующие на победу фирмы должны были сообщить в заявке о массовой доле углерода, кремния, марганца, фосфара, серы в стали.

Таким образом, как считают сотрудники ФАС, это могло привести к ограничению количества участников. При этом участником аукциона стала только одна фирма. Однако, несмотря на нарушения в документации конкурса, антимонопольщики не стали выдавать заказчику предписание для того, чтобы их устранить.