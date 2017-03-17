Visa подтвердила разрешение взимать комиссию за снятие наличных
Международная платежная система Visa подтвердила разрешение банкам вводить комиссию за снятие наличных в банкоматах, передает RNS со ссылкой на
Международная платежная система Visa подтвердила разрешение банкам вводить комиссию за снятие наличных в банкоматах, передает RNS со ссылкой на
«С 22 февраля 2017 года с целью соответствия изменениям рынка и дальнейшего развития безналичных платежей
Представитель Visa отметил, что реализация нового принципа возможна при условии его применения для карт всех платежных систем, совместимых с банкоматными сетями эквайера.
«Обеспечение дополнительной гибкости в системе ценообразования будет способствовать развитию конкурентной среды, что в конечном итоге приведет к росту безналичных оборотов», — заключили в
Ранее «Ведомости» сообщали со ссылкой на источники, что «с середины февраля Visa разрешила банкам — владельцам банкoматов брать комиссию с клиента за снятие наличных в банкoматах».