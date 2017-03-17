Visa подтвердила разрешение взимать комиссию за снятие наличных

«С 22 февраля 2017 года с целью соответствия изменениям рынка и дальнейшего развития безналичных платежей банкам-эквайерам предоставляется возможность выбора между разными принципами ценообразования за услугу выдачи наличных в банкоматах. Хотим особо подчеркнуть, что это право выбора, а не обязательство для эквайеров банкоматных сетей. Решение о выборе принципа ценообразования полностью находится на стороне банков-эквайеров», — уточняется в сообщении.

Представитель Visa отметил, что реализация нового принципа возможна при условии его применения для карт всех платежных систем, совместимых с банкоматными сетями эквайера.

«Обеспечение дополнительной гибкости в системе ценообразования будет способствовать развитию конкурентной среды, что в конечном итоге приведет к росту безналичных оборотов», — заключили в пресс-службе.

Ранее «Ведомости» сообщали со ссылкой на источники, что «с середины февраля Visa разрешила банкам — владельцам банкoматов брать комиссию с клиента за снятие наличных в банкoматах».