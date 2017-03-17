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20:06 (мск), источник: Газета.Ру

Visa подтвердила разрешение взимать комиссию за снятие наличных

Международная платежная система Visa подтвердила разрешение банкам вводить комиссию за снятие наличных в банкоматах, передает RNS со ссылкой на пресс-службу платежной системы.

Источник: AP 2017

«С 22 февраля 2017 года с целью соответствия изменениям рынка и дальнейшего развития безналичных платежей банкам-эквайерам предоставляется возможность выбора между разными принципами ценообразования за услугу выдачи наличных в банкоматах. Хотим особо подчеркнуть, что это право выбора, а не обязательство для эквайеров банкоматных сетей. Решение о выборе принципа ценообразования полностью находится на стороне банков-эквайеров», — уточняется в сообщении.

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Представитель Visa отметил, что реализация нового принципа возможна при условии его применения для карт всех платежных систем, совместимых с банкоматными сетями эквайера.

«Обеспечение дополнительной гибкости в системе ценообразования будет способствовать развитию конкурентной среды, что в конечном итоге приведет к росту безналичных оборотов», — заключили в пресс-службе.

Ранее «Ведомости» сообщали со ссылкой на источники, что «с середины февраля Visa разрешила банкам — владельцам банкoматов брать комиссию с клиента за снятие наличных в банкoматах».

Комментарии
8
Валерий Рюмин
Ростовщичество на пике! Вконец обнаглели! Цивилизация повернула вспять от этой плесени!
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геннадий манишин
с-ки не могут нажраться
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vesta
До свиданья, VISA...
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