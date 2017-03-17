Средства с телефона можно обналичивать в отделениях Казпочты

Обналичить средства со счета сотового оператора «Beeline Казахстан» теперь возможно через отделения Казпочты по всему Казахстану, сообщили в компании, сообщает profinance.kz со ссылкой на strategy2050.kz.

«Казпочта предоставляет населению страны не только почтовые и агентские услуги, но и финансовые, наряду с банками второго уровня. Имея самую разветвленную филиальную сеть, мы являемся мостом между городом и селом, поэтому жители отдаленной местности нашей страны — это важный приоритет для нас. Понимая желания и потребности наших клиентов, сотрудничество с “Beeline Казахстан” в реализации данного проекта позволит им отправлять и получать денежные переводы еще проще. Если ранее перевод денег можно было осуществить только с платежной карты или с помощью систем денежных переводов, то теперь можно просто пополнить баланс на вашем телефоне и обратиться в любое наше отделение для получения наличных денег», — комментирует управляющий директор по инновациям и IT АО «Казпочта» Нариман Мукушев.

По его словам, для получения наличных денежных средств с мобильного баланса «Beeline Казахстан» через отделения АО «Казпочта» необходимо:

— обратиться в любое отделение АО «Казпочта» post.kz/departments/list к оператору для проведения операции по снятию наличных денег с мобильного баланса Beeline;.

— предъявить удостоверение личности и сообщить номер телефона, с мобильного баланса которого будут сниматься денежные средства;.

— получить код подтверждения, который поступит на номер телефона абонента с короткого номера 2020, с которого будет произведено снятие наличных денег (сообщение с кодом подтверждения содержит размер комиссии за операцию);.

— сообщить код подтверждения и сумму для снятия оператору отделения АО «Казпочта»;.

— получить наличные денежные средства после проверки оператором кода подтверждения.

Стоит отметить, что платежный сервис money.beeline.kz предоставляется с участием партнеров-операторов электронных денег и уполномоченных банков Республики Казахстан, имеющих лицензии Национального банка Республики Казахстан.

Минимальная сумма снятия наличных составляет 1 000 тенге, максимальная сумма в сутки — 100 тыс. тенге. Комиссия за обналичивание средств сотового оператора на стороне АО «Казпочта» не взымается.