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22:39 (мск), источник: Интерфакс

В Минфине спрогнозировали скорое возвращение инвестиционного рейтинга РФ

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU — Готовящиеся меры правительства РФ, такие как бюджетное правило, настройка налоговой системы и план действий по ускорению роста посодействуют возвращению России в перечень стран с инвестиционным рейтингом, заявил в пятницу министр финансов Антон Силуанов.

Источник: РИА "Новости"

«Мы приветствуем решение рейтингового агентства S&P Global Ratings улучшить прогноз по суверенному кредитному рейтингу России со “стабильного” на “позитивный”. Для принятия решения об изменении прогноза по нашему рейтингу с “негативного” на “позитивный” агентству потребовалось менее 12 месяцев. Таким образом, улучшение прогноза — это высокая оценка тех мер, которые предприняло правительство для снижения зависимости российской экономики от внешних факторов, ее вывода опережающими темпами на траекторию устойчивого роста», — сказал он журналистам.

Министр выразил уверенность, что результаты планируемых правительством дальнейших мер, в том числе, «бюджетное правило, настройка налоговой системы, разработка плана действий по ускорению роста, будут содействовать возврату России в перечень стран с инвестиционным рейтингом».

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings в пятницу изменило прогноз долгосрочных рейтингов Российской Федерации со «стабильного» на «позитивный» благодаря улучшению прогнозов роста экономики страны. Вместе с тем агентство подтвердило долгосрочный рейтинг РФ по обязательствам в иностранной валюте на уровне «BB+», в национальной валюте — «BBB-«.

Краткосрочные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валюте оставлены на уровне «B/A-3».

S&P также подтвердило долгосрочный рейтинг РФ по национальной шкале «ruAAA».

Комментарии
1
Сергей Зауглов
Не будет при путинской власти никаких инвестиций.
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